رئیس هیات مدیره کنسرسیوم آموزشی گفت: طرح کنسرسیوم آموزشی هوشمند گامی بلند در راستای آموزش آینده‌نگر و عدالت‌محور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ  مجید تهرانیان رئیس هیات مدیره کنسرسیوم آموزشی در جمع خبرنگاران گفت: در گذشته، نظام آموزش بر پایه‌ الگو‌های استاندارد و یکنواخت استوار بود؛ مدلی که در آن شیوه‌ تدریس برای همگان یکسان تعریف می‌شد و کمتر به تفاوت‌های فردی معلمان و دانش‌آموزان توجه می‌گردید، اما با ورود علوم نوین و بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور، آموزش دچار تحولی بنیادین شده است. اکنون، شخصی‌سازی فرآیند یاددهی و یادگیری، یکی از ارکان اصلی آموزش مؤثر به شمار می‌رود.

او ادامه داد: در کشور ما، نظام آموزش و پرورش با بیش از یک میلیون معلم، از بزرگ‌ترین نهاد‌های تربیتی به شمار می‌رود. در شرایطی که برنامه‌ریزی برای آموزش شخصی‌سازی‌شده‌ دانش‌آموزان آغاز شده، ضرورتی دوچندان وجود دارد که این نگاه نیز در مسیر توانمندسازی معلمان به‌کار گرفته شود.

وی افزود:کنسرسیومی که به تازگی فعالیت خود را به صورت منسجم آغاز کرده، در پی آن است تا با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه، به بازآفرینی مسیر توانمندسازی معلمان بپردازد. این طرح بر پایه‌ این باور استوار است که هر معلم، دارای روحیات، شخصیت و زمینه‌ فعالیت منحصربه‌فردی است؛ بنابراین توانمندسازی وی نیز باید متناسب با موقعیت جغرافیایی، ویژگی‌های اقلیمی، درسی که ارائه می‌دهد، مخاطب آموزشی‌اش و سبک یادگیری خودش طراحی شود.

تهرانیان ادامه داد: در چارچوب این رویکرد، معلمی که در یک کلاس ۲۲ نفره به تدریس ریاضی می‌پردازد، می‌تواند به الگویی هوشمند و قابل انطباق دست یابد که به وی کمک می‌کند روش تدریس خود را با انواع سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان هماهنگ سازد. این هماهنگی، نه تنها کیفیت آموزش را ارتقاء می‌دهد، بلکه جایگاه معلم را به عنوان یک طراح یادگیری و مربی تحول‌ساز تثبیت می‌کند.

او اظهار داشت: در کنار این نگاه تربیتی، پیوست فناورانه‌ای نیز تعریف شده است تا ابزار‌هایی نوین در اختیار معلمان قرار گیرد. دیگر ضرورتی ندارد معلمان تنها به مهارت‌هایی، چون ICDL تکیه کنند؛ امروزه دستیار‌های صوتی، سامانه‌های هوش مصنوعی، ابزار‌های تحلیل تکالیف و مدیریت داده‌های آموزشی، می‌توانند یاری‌رسان معلمان در صرفه‌جویی زمان و ارتقای بهره‌وری تخصصی باشند.

وی ادامه داد: این فناوری‌ها، گرچه پیش‌تر به صورت جزیره‌ای و پراکنده در برخی نقاط اجرا شده بودند، اما اکنون، با گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز رسمی فعالیت کنسرسیوم، روندی منسجم، هدفمند و ملی در پیش گرفته‌اند. هسته‌ی اصلی این کنسرسیوم، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق هستند که با رویکردی خصوصی‌محور فعالیت می‌کنند. شورای مؤسسان این مجموعه، با همراهی سازمان فنی و حرفه‌ای و با امید به حمایت‌های آتی معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، بنا دارد تا تحولی گسترده در عرصه توانمندسازی معلمان و آموزش نوین در کشور رقم زند. این گام نو، نویدبخش آینده‌ای است که در آن، معلم نه صرفاً انتقال‌دهنده محتوا، بلکه طراحی‌گر مسیر رشد و خلاقیت در آموزش خواهد بود.

برچسب ها: فناوری و نوآوری ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
رشد چشمگیر «دانوا ۲۰۲۵»؛ بیش از ۸ هزار طرح فناورانه دانش‌آموزی از سراسر کشور به مرحله ارزیابی رسید
توضیحات مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز در مورد فوت دانش آموز شیرازی
۱۷ رتبه کشوری جشنواره خوارزمی از آن دانش آموزان خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روشی ساده و کاربردی برای محافظت از دندان‌ها در برابر پوسیدگی
آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور
تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
طرح آرد کامل و شناسه‌گذاری محصولات، در اولویت برنامه‌های امنیت غذایی
ثبت برخورد شراره خورشیدی با ماه برای اولین بار
شناسایی یک دنباله‌دار که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است
تره، قند بالایی ندارد و برای دیابتی‌ها ممنوع نیست
رشد چشمگیر «دانوا ۲۰۲۵»؛ بیش از ۸ هزار طرح فناورانه دانش‌آموزی از سراسر کشور به مرحله ارزیابی رسید
ابداع یک «تزریق هوشمند» برای ایجاد کوانتومی در درمان سرطان سر و گردن
رم و تأثیر آن بر عملکرد سیستم؛ چه زمانی ارتقای آن مفید است؟
آخرین اخبار
آمادگی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای هوشمندسازی سه روستای ثبت جهانی کشور
شورای عالی سلامت باید پیونددهنده تصمیم تا اجرا باشد
آغاز تحول در توانمندسازی معلمان با رویکرد شخصی‌سازی و فناوری‌های نوین
تمدید مهلت ثبت‌نام دهمین آزمون انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی
طرح آرد کامل و شناسه‌گذاری محصولات، در اولویت برنامه‌های امنیت غذایی
تایید ۱۹ رئیس دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی
به‌روزرسانی اندروید اتو برای راه‌اندازی هوش مصنوعی
سیمایی صراف: دانشگاه‌ها باید عقلانیت را به جای شبه علم نهادینه کنند
رم و تأثیر آن بر عملکرد سیستم؛ چه زمانی ارتقای آن مفید است؟
برگزاری چهارمین دوره رویداد ملی دانش‌آموزی دانوا از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌
ظفرقندی: دانشگاه‌ها پرچمدار علم و مسئولیت اجتماعی در مسیر پیشرفت کشور هستند
ثبت برخورد شراره خورشیدی با ماه برای اولین بار
روشی ساده و کاربردی برای محافظت از دندان‌ها در برابر پوسیدگی
شناسایی یک دنباله‌دار که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است
ابداع یک «تزریق هوشمند» برای ایجاد کوانتومی در درمان سرطان سر و گردن
تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
رشد چشمگیر «دانوا ۲۰۲۵»؛ بیش از ۸ هزار طرح فناورانه دانش‌آموزی از سراسر کشور به مرحله ارزیابی رسید
آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور
کارنامه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ در دسترس قرار گرفت
نیمی از زنان بالای ۵۰ سال کشور دچار پوکی استخوان هستند
تره، قند بالایی ندارد و برای دیابتی‌ها ممنوع نیست
رخ‌نمایی هلال ماه جدید و مقارنه عطارد و مریخ/ بارش شهابی جباری کم‌فروغ
دانشگاه آزاد: فعلاً برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی نداریم
امشب آسمان ایران شهاب‌باران می‌شود