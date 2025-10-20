باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ مجید تهرانیان رئیس هیات مدیره کنسرسیوم آموزشی در جمع خبرنگاران گفت: در گذشته، نظام آموزش بر پایه الگوهای استاندارد و یکنواخت استوار بود؛ مدلی که در آن شیوه تدریس برای همگان یکسان تعریف میشد و کمتر به تفاوتهای فردی معلمان و دانشآموزان توجه میگردید، اما با ورود علوم نوین و بهرهگیری از فناوریهای نوظهور، آموزش دچار تحولی بنیادین شده است. اکنون، شخصیسازی فرآیند یاددهی و یادگیری، یکی از ارکان اصلی آموزش مؤثر به شمار میرود.
او ادامه داد: در کشور ما، نظام آموزش و پرورش با بیش از یک میلیون معلم، از بزرگترین نهادهای تربیتی به شمار میرود. در شرایطی که برنامهریزی برای آموزش شخصیسازیشده دانشآموزان آغاز شده، ضرورتی دوچندان وجود دارد که این نگاه نیز در مسیر توانمندسازی معلمان بهکار گرفته شود.
وی افزود:کنسرسیومی که به تازگی فعالیت خود را به صورت منسجم آغاز کرده، در پی آن است تا با استفاده از ظرفیتهای فناورانه، به بازآفرینی مسیر توانمندسازی معلمان بپردازد. این طرح بر پایه این باور استوار است که هر معلم، دارای روحیات، شخصیت و زمینه فعالیت منحصربهفردی است؛ بنابراین توانمندسازی وی نیز باید متناسب با موقعیت جغرافیایی، ویژگیهای اقلیمی، درسی که ارائه میدهد، مخاطب آموزشیاش و سبک یادگیری خودش طراحی شود.
تهرانیان ادامه داد: در چارچوب این رویکرد، معلمی که در یک کلاس ۲۲ نفره به تدریس ریاضی میپردازد، میتواند به الگویی هوشمند و قابل انطباق دست یابد که به وی کمک میکند روش تدریس خود را با انواع سبکهای یادگیری دانشآموزان هماهنگ سازد. این هماهنگی، نه تنها کیفیت آموزش را ارتقاء میدهد، بلکه جایگاه معلم را به عنوان یک طراح یادگیری و مربی تحولساز تثبیت میکند.
او اظهار داشت: در کنار این نگاه تربیتی، پیوست فناورانهای نیز تعریف شده است تا ابزارهایی نوین در اختیار معلمان قرار گیرد. دیگر ضرورتی ندارد معلمان تنها به مهارتهایی، چون ICDL تکیه کنند؛ امروزه دستیارهای صوتی، سامانههای هوش مصنوعی، ابزارهای تحلیل تکالیف و مدیریت دادههای آموزشی، میتوانند یاریرسان معلمان در صرفهجویی زمان و ارتقای بهرهوری تخصصی باشند.
وی ادامه داد: این فناوریها، گرچه پیشتر به صورت جزیرهای و پراکنده در برخی نقاط اجرا شده بودند، اما اکنون، با گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز رسمی فعالیت کنسرسیوم، روندی منسجم، هدفمند و ملی در پیش گرفتهاند. هستهی اصلی این کنسرسیوم، شرکتهای دانشبنیان و خلاق هستند که با رویکردی خصوصیمحور فعالیت میکنند. شورای مؤسسان این مجموعه، با همراهی سازمان فنی و حرفهای و با امید به حمایتهای آتی معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، بنا دارد تا تحولی گسترده در عرصه توانمندسازی معلمان و آموزش نوین در کشور رقم زند. این گام نو، نویدبخش آیندهای است که در آن، معلم نه صرفاً انتقالدهنده محتوا، بلکه طراحیگر مسیر رشد و خلاقیت در آموزش خواهد بود.