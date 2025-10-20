پزشکیان گفت: با مشارکت خانواده‌ها آموزش باکیفیت و عادلانه را برای همه دانش‌آموزان فراهم و نابرابری آموزشی را از میان برمی‌داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نخستین مرحله اجرای آزمایشی طرح «مدرسه هوشمند»، صبح امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴، با حضور  مسعود پزشکیان، در مدرسه اسماعیل‌منش شهرستان قدس آغاز شد.

در این برنامه آزمایشی که در سه بخش «تدریس هوشمند کتب درسی»، «آزمایشگاه هوشمند» و «تکنولوژی شبیه‌سازی» (VR) طراحی و اجرا شد، رئیس‌جمهور با حضور در کلاس درس، از نزدیک روند اجرای این شیوه نوین آموزشی را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

رئیس جمهور در جریان بازدید از این مدرسه و پس از مشاهده اجرای عملی آموزش هوشمند، بر ضرورت رفع نواقص، تکمیل زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت محتوای آموزشی تأکید و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

پزشکیان با اشاره به اهمیت تحول در شیوه‌های یاددهی و یادگیری، اظهار داشت: آموزش مؤثر، آموزشی است که بر پایه مشاهده، درک و تجربه استوار باشد، نه بر حفظ صرف مفاهیم. هنگامی که مفاهیم از قالب واژه فراتر روند و به صورت تصویر و تجربه عینی درآیند، در حافظه دانش‌آموزان ماندگار خواهند شد و آموزش به معنای واقعی تحقق می‌یابد.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت عدم اتکای نظام آموزش هوشمند به اینترنت افزود: زیرساخت آموزش هوشمند باید بر پایه ایجاد دیتاسنتر‌های ملی و مراکز گردآوری داده‌ها شکل گیرد؛ به‌گونه‌ای که فیلم‌ها، تصاویر و منابع آموزشی مورد نیاز معلمان به صورت آفلاین ذخیره و از طریق بستر‌های بومی در اختیار معلمان و دانش‌آموزان قرار گیرد.

پزشکیان همچنین خاطرنشان کرد که در کنار این زیرساخت‌های مستقل، می‌توان امکان دسترسی به اینترنت را برای انجام تحقیقات علمی و پروژه‌های پژوهشی دانش‌آموزان فراهم ساخت.

رئیس جمهور در ادامه افزود: آموزش هوشمند باید تنها به محتوا‌های دیداری، شنیداری و تعاملی محدود نماند، بلکه بازدید‌های میدانی و تجربی نیز در برنامه آموزشی گنجانده شود تا دانش‌آموزان بتوانند از نزدیک با واقعیت‌های پیرامون خود آشنا شوند.

 پزشکیان با اشاره به نقش بنیادین آموزش در توسعه کشور تصریح کرد: اگر بتوانیم مدارس را به‌روز کنیم، کیفیت آموزشی را اصلاح و نظام تعلیم و تربیت را ارتقا دهیم، بی‌تردید بسیاری از مشکلات کشور قابل حل خواهد بود. نسل امروز، سرمایه حقیقی ایران است و اگر آموزش صحیح ببیند، توانایی حل همه چالش‌های آینده را خواهد داشت.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با رد تعبیر «نسل زد» برای توصیف نسل کنونی گفت: من با این گونه تقسیم‌بندی‌ها موافق نیستم. اگر ما از رشد علمی و آموزشی عقب بمانیم و ناتوانی خود را به نسل جوان نسبت دهیم، این خطاست. نسل جدید باید با به‌روز‌رسانی شیوه‌های آموزش و همراهی با تحولات زمان، راهی را که نسل ما پیموده است، قوی‌تر، علمی‌تر و فنی‌تر ادامه دهد.

 پزشکیان در ادامه سخنان خود با اشاره به گسترش تولید محتوا در فضای ارتباطی امروز تأکید کرد: در دنیای امروز محتوا‌های فراوانی در حال تولید است، اما هنر آموزش آن است که بهترین و مفیدترین محتوا‌ها شناسایی و با شیوه‌ای درست به دانش‌آموزان منتقل شود.

رئیس جمهور آموزش را بستری برای پرورش مهارت‌های بنیادی دانست و افزود: هدف آموزش، تنها انتقال دانش نیست، بلکه باید پنج مهارت اساسی از جمله کار گروهی، مدیریت، حل مسئله، ارتباطات هوشمند و توانایی به‌کارگیری دانسته‌ها را در دانش‌آموزان تقویت کند. تحقق این امر مستلزم برگزاری دوره‌های توانمندسازی و مهارت‌افزایی برای معلمان و مربیان است.

 پزشکیان همچنین با تأکید بر اهمیت نقش مردم در نظام آموزشی کشور خاطرنشان کرد: با مشارکت و همکاری خانواده‌ها می‌توانیم آموزش باکیفیت و عادلانه را برای همه دانش‌آموزان فراهم و به تدریج نابرابری آموزشی را از میان برداریم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، آموزش هوشمند
پزشکیان: راه رفع مشکلات، تکیه بر متخصصان، فارغ از نوع پوشش و ظواهر آنان است
پزشکیان: معیشت مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد
آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور
