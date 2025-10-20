باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - احد بهجت حقیقی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره انار کازرون، اظهار کرد: فارس با تولید بالغ بر ۴۴۳ هزار تن انار حائز رتبه نخست کشوری و کازرون یکی از قطب‌های تولید انار این استان است.

او اضافه کرد: جشنواره انار در منطقه تاریخی بیشاپور با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، اقتصادی و گردشگری این شهرستان از تاریخ سی‌ام مهر تا دوم آبان ماه برگزار می‌شود.

بهجت حقیقی با بیان اینکه این جشنواره با همت بخش خصوصی، مدیریت فرمانداری این شهرستان و همکاری برخی از ادارات از جمله مدیریت جهادکشاورزی صورت می‌گیرد، افزود: با برگزاری این جشنواره زمینه برای بازاریابی و فروش مستقیم محصولات، تبادل تجربیات بین کشاورزان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش و مزیت‌های محصولات کشاورزی فراهم می‌شود.

بهجت حقیقی تصریح کرد: این رویداد همچنین نقش مؤثری در توسعه روستایی، جذب گردشگر، ایجاد اشتغال فصلی و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع محلی دارد و به عنوان ویترینی از توانمندی‌های بخش کشاورزی شهرستان و استان شناخته می‌شود.

او بیان کرد: برداشت انار از سطحی بالغ بر هزار و ۶۰۰ هکتار از باغ‌های شهرستان کازرون از اواسط مهرماه آغاز شده است و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

این مقام مسئول گفت: بر اساس پیش بینی ها، امسال حدود ۴۸ هزار تن انار در این شهرستان تولید می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در این جشنواره ارقام مختلف انار تولیدی شهرستان شامل رباب، بریت، اتابکی و میخوش به نمایش گذاشته می‌شود که رقم رباب مرغوب‌ترین آن ها به شمار می‌آید.

نخستین جشنواره انار، همراه با غرفه‌های انار، محصولات فرآوری شده از انار (آب، رب و سس انار)، صنایع دستی محلی، موسیقی زنده و برنامه‌های متنوع در محدوده شهر تاریخی بیشابور جنب پل بازرنگان، مجتمع باغداران بیشاپور برگزار می‌شود.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.