\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0631\u0648\u0647\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0646\u0648\u0627\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u060c \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0648 \u0648\u0627\u062d\u062f \u00a0\u06f8\u06f2\u06f0\u06f0 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f.\n