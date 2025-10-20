وزیر بهداشت گفت: اتاق‌های فکر و گروه‌های برنامه‌ریز نقش مهمی در تدوین سیاست‌ها دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پانزدهمین نشست روسای دبیرخانه‌های سلامت و امنیت غذایی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور که صبح امروز (دوشنبه) ۲۸ مهر در محل این وزارتخانه برگزار شد، بر ضرورت تقویت عملکرد اجرایی و پیگیری مؤثر مصوبات شورا تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت پیگیری طرح‌ها و اسناد ملی حوزه سلامت و امنیت غذایی اظهار داشت: اتاق‌های فکر و گروه‌های برنامه‌ریز نقش مهمی در تدوین سیاست‌ها دارند، اما تا زمانی که فاصله میان برنامه‌ریزی و اجرا کاهش نیابد، نتیجه ملموسی برای مردم حاصل نخواهد شد. برای تحقق این هدف باید ساختار‌های اجرایی موجود تقویت و نظام پاسخگویی شفاف‌تر شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت و حرکت به سمت عملکردمحور شدن از ضرورت‌های امروز کشور است، افزود: در بسیاری از دستگاه‌ها، نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عملکردی به طور نامتوازن افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: اگر این روند اصلاح نشود، عملاً منابع صرف پرداخت حقوق می‌شود بدون آنکه خروجی ملموس در حوزه خدمات یا پژوهش داشته باشیم.

ظفرقندی با تأکید بر نقش «مسئولیت فرابخشی» در پیشبرد اهداف شورای عالی سلامت گفت: برای اجرای مؤثر برنامه‌ها، باید حلقه وصل میان دستگاه‌های ملی و استان‌ها به‌ویژه استانداران و فرمانداران فعال شود. بدون این پیوند، هیچ برنامه‌ای در سطح ملی به نتیجه نخواهد رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوعات زیست‌محیطی و سلامت شهری از جمله آلودگی هوا و ریزگرد‌ها اظهار داشت: آمار‌ها نشان می‌دهد سالانه ده‌ها هزار مورد مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در کشور رخ می‌دهد.

 ظفرقندی افزود: یکی از راهکار‌های اساسی، توسعه حمل‌ونقل پاک، استفاده از انرژی خورشیدی و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های نو است. ایران با برخورداری از بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، می‌تواند به یکی از پیشگامان تولید انرژی خورشیدی در منطقه تبدیل شود.

وزیر بهداشت همچنین بر نقش دانشگاه‌ها و استانداران در اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی و سلامت شهری تأکید کرد و گفت: ضروری است طرح‌های عملیاتی در هر استان با پیگیری دقیق اجرا و گزارش عملکرد آن به صورت منظم ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور، توجه ویژه‌ای به موضوع سلامت و معیشت مردم دارد و انتظار می‌رود با هم‌افزایی بین بخشی، شاهد بهبود محسوس در شاخص‌های سلامت عمومی باشیم.

 ظفرقندی با اشاره به شرایط ویژه کشور افزود: در وضعیت کنونی که کشور با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست، سلامت و امنیت غذایی مردم از اولویت‌های اصلی دولت است.

وزیر بهداشت در پایان گفت: انتظار می‌رود شورای عالی سلامت با جمع‌بندی گزارش‌ها، شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکار‌های اصلاحی، نقش مؤثر خود را در تحقق اهداف ایفا کند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: وزیر بهداشت ، شورای عالی سلامت
