خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

والزیتون؛ اکران و معرفی ۱۷ اثر ادبی حوزه فلسطین و مقاومت

والزیتون؛ اکران و معرفی ۱۷ اثر ادبی حوزه فلسطین و مقاومت
عکاس حمیدرضا مهربان
تاریخ انتشار ۲۸ مهر ۱۴۰۴ ۱۷:۵۴
کد خبر
۹۰۱۶۰۹۷
نظر دادن
دانلود
صبح امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، مراسم «والزیتون» با محوریت اکران و معرفی ۱۷ عنوان کتاب از دو انتشارات امیرکبیر و سوره مهر درباره فلسطین و مقاومت اسلامی، در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.

والزیتون؛ اکران و معرفی ۱۷ اثر ادبی حوزه فلسطین و مقاومت

صبح امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، مراسم «والزیتون» با محوریت اکران و معرفی ۱۷ عنوان کتاب از دو انتشارات امیرکبیر و سوره مهر درباره فلسطین و مقاومت اسلامی، در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.
۲۸ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۴
/
برچسب ها: فلسطین ، انتشارات امیرکبیر ، سوره مهر ، کتاب‌ ، حوزه هنری
مطالب مرتبط
والزیتون؛ اکران و معرفی ۱۷ اثر ادبی حوزه فلسطین و مقاومت
young journalists club

«عایده»؛ روایتی از رنج مادر شهید حزب‌الله لبنان

young journalists club

انتشار 401 عنوان كتاب در سال جاری از سوی انتشارات سوره مهر

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.