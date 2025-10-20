والزیتون؛ اکران و معرفی ۱۷ اثر ادبی حوزه فلسطین و مقاومت

صبح امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، مراسم «والزیتون» با محوریت اکران و معرفی ۱۷ عنوان کتاب از دو انتشارات امیرکبیر و سوره مهر درباره فلسطین و مقاومت اسلامی، در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.