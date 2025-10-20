شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز سود سهام عدالت به حساب وراث بعد از تیر ماه ۹۹ ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سهام عدالت یکی از طرح‌های اقتصادی در کشورمان است که با هدف توزیع عادلانه ثروت میان اقشار کم‌درآمد اجرا شد. اما در این میان برخی از سهامداران فوت می‌کنند. به همین منظور دولت به منظور رفاه حال وراث از سامانه انتقال میراث سهام عدالت رونمایی کرد.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز سود عدالت به حساب وراث بعد از تیرماه ۹۹ خبر داد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام وسپاس از زحماتی که برای ارتباط مردم با مسئولان متحمل می‌شوید، خواهشمندم از سازمان امور مالیاتی بپرسید که چرا زودتر وب سرویس موردنیاز برای محاسبه بر خط مالیات انتقال سهام عدالت متوفیان بعد تیر ۱۳۹۹ را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی (سازمان بورس) قرار نمی‌دهد تا مردم از بلاتکلیفی و انتظار طولانی مدت در آیند، به خدا قسم صبر و بلاتکلیفی آزار دهنده است.