تیم ملی دختران هندبال ایران جوان برای اولین بار در تاریخ مقابل چین به برتری رسیدند و یک شگفتی بزرگ را رقم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران در اولین دیدار خود در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان مقابل چین، قهرمان نوجوانان و صاحب رده سوم جوانان قهرمانی آسیا ۲۰۲۵، به میدان رفت و با یک بازی درخشان اولین پیروزی خود را در این رقابت‌ها کسب کرد و بک شگفتی بزرگ را رقم زد. 

ملی‌پوشان کشورمان این دیدار را درخشان آغاز کردند طوری که وقتی نتیجه به ۰ -۴ به سود سفیدپوشان ایران رسید، سرمربی چین مجبور شد تایم اوت بگیرد تا با شاگردانش صحبت کند. پس از این تایم اوت چین به خود آمد و توانست اختلاف گل را جبران کند و حتی پیش بیفتد، اما ملی‌پوشان ایران هم عقب ننشستند و عملکرد موفق خود را ادامه دادند تا این نیمه ۱۱ -۱۲ به سود چین پایان یابد.

 اما در نیمه دوم ورق برگشت و عملکرد موفق زهرا افشاری درون دروازه و تمام بازیکنان بخصوص پریسان احمد خسروی باعث شد این نیمه بسیار جذاب و دیدنی دنبال شود. دختران هندبال ایران با ارائه یک بازی یکدست موفق شدند حملات چین را مهار و اختلاف گل خوبی با حریف ایجاد کنند تا در نهایت در پایان بازی برخلاف باور همگان پیروزی ۲۵-۳۰ را به نام ایران ثبت کنند. 

این اولین برد تاریخ هندبال بانوان ایران برابر چین بود که با اقتدار و شگفت‌انگیز رقم خورد. 

نکته مهم این دیدار عکس‌العمل‌های فوق‌العاده زهرا افشاری درون دروازه بود که بار‌ها مانع گلزنی مهاجمان قدرتمند چین شد و تحسین چندباره گزارشگر بحرینی این بازی را در پی داشت. 

تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران فردا، سه‌شنبه در دومین بازی خود در این جام باید به مصاف ازبکستان برود که امروز ۲۶-۳۹ هند را شکست داد. در دیگر دیدار امروز در بخش هندبال دختران قزاقستان ۲۴-۴۰ مقابل هنگ‌کنگ به پیروزی دست یافت. 

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز می‌شود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد، اما مسابقات تیم ملی هندبال دختر ایران از امروز، ۲۸ مهر آغاز شد. 

در رقابت‌های بخش دختران تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند بصورت دوره‌ای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت می‌کنند.

برچسب ها: تیم ملی هندبال دختران ، هندبال ، هندبال دختران
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین؛
برتری هندبال پسران ایران مقابل تایلند
ترکیب تیم هندبال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
دعوت ۲۱ هندبالیست به اردوی تیم ملی بانوان
تیم ملی هندبال ایران رقبای آسیایی خود را شناخت
برنامه مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جوانان بحرین اعلام شد
برگزاری قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال بانوان با حضور ۸ تیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
تقوی: پزشکان قطری خبر‌های امیدوار کننده‌ای درباره صابر کاظمی اعلام نمی‌کنند
تراکتور ۵ - ۰ شارجه امارات/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در امارات
دلیل درگذشت کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی حین تمرین
شگفتی بزرگ دختران هندبال ایران/ دیوار چین برای اولین بار فرو ریخت
اندونگ: امیدوارم استقلال مرا ببخشد
خط و نشان هدایتی برای رقبا؛ ابوطالبی کشتی نخست را واگذار کرد
سامره باشگاه مس را ۸ میلیارد تومان محکوم کرد
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
آخرین اخبار
صعود تیم گلبال ایران به فینال قهرمانی آسیا
تراکتور ۵ - ۰ شارجه امارات/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در امارات
چرا تیم ملی ژیمناستیک به مسابقات جهانی اعزام نشد؟
برگزاری نشست هیئت مدیره پرسپولیس/ تکلیف سرخ‌پوشان مشخص می‌شود
شگفتی بزرگ دختران هندبال ایران/ دیوار چین برای اولین بار فرو ریخت
کسب ۲ مدال نقره و برنز توسط کوراش کاران جوان
پاکستان هم حریف کبدی کاران ایران نشد
عزیزی: روند واگذاری مرکز ملی تنیس ایران متوقف شد
تیم ملی والیبال ساحلی ایران گام نخست را محکم برداشت
پیروزی تیم ملی کبدی بانوان ایران مقابل بنگلادش
کشتی فرنگی زیر ۲۳سال قهرمانی جهان؛ فرخی و هدایتی به نیمه نهایی راه یافتند
گلزن دیروز و معمار بازی امروز
صفیری: پنالتی فولاد در دیدار مقابل ذوب‌آهن گرفته نشد
غیبت سردار آزمون؛ ضربه سنگین به خط حمله شباب الاهلی
انتخابات بدنسازی کاملا قانونی بود/ نام نصیرزاده در میان تایید صلاحیت‌ها نبود
اندونگ: امیدوارم استقلال مرا ببخشد
خط و نشان هدایتی برای رقبا؛ ابوطالبی کشتی نخست را واگذار کرد
تقوی: پزشکان قطری خبر‌های امیدوار کننده‌ای درباره صابر کاظمی اعلام نمی‌کنند
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود قهرمان جهان به مرحله بعد
کشتی آزاد به رشته‌های رسمی فدراسیون جهانی کارگری اضافه شد
دلیل درگذشت کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی حین تمرین
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود بویری به یک چهارم نهایی
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
اعلام لیست بازیکنان تیم ملی فوتسال اعزامی به عربستان
پایان کار پنچاک سیلات ایران با یک برنز/ معرفی حریفان کوراش‌کاران ایران در روز دوم
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
اعلام نتایج رقابت‌های روز ششم
کادر پزشکی در محل بازی ها مستقر شد