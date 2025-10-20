باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرشته شریفی_ در این نشست که با حضور معاونان حوزه پیام، برنامه‌ریزی، روابط عمومی و قائم‌مقام مرکز برگزار شد، بر هم‌افزایی ظرفیت‌های رسانه ملی و سپاه در عرصه تولید محتوا، امیدآفرینی و ارتقای جبهه فرهنگی انقلاب تأکید شد.

مدیرکل صدا و سیما با تجلیل از نقش سپاه پاسداران در عرصه‌های خدمت‌رسانی، امنیت و دفاع از انقلاب اسلامی، بر اساس بیانات امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود»، نقش این نهاد را در پاسداری از نظام اسلامی تعیین‌کننده دانست.

سید شهریار گنجی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبنی بر اینکه «در شرایط عادی کشور را سیاستمداران و در شرایط بحرانی سرداران اداره می‌کنند»، سپاه را نماد اقتدار و امنیت نظام اسلامی توصیف کرد.

مدیرکل مرکز با تأکید بر اینکه صدا و سیما زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی و به‌عنوان دستگاهی فرادستگاهی فعالیت می‌کند، گفت: رسانه ملی به عنوان قوه ناطقه نظام و قرارگاه مقدم جنگ نرم، وظیفه دارد در مسیر تحقق منویات رهبری، جهاد تبیین و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گام بردارد.

در ادامه این نشست، معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان نیز با قدردانی از عملکرد صدا و سیما در عرصه اطلاع‌رسانی و روشنگری، نقش رسانه ملی را در جهاد تبیین و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی مؤثر و راهبردی ارزیابی کرد.

وی بر استمرار همکاری‌های مشترک در مناسبت‌های انقلابی همچون هفته بسیج، هفته دفاع مقدس و اردوهای راهیان نور تأکید کرد و هدف اصلی دو مجموعه را پاسداری از انقلاب اسلامی و خدمت صادقانه به مردم دانست.

همچنین سرهنگ خردمند معاون فرهنگی سپاه فتح استان با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج اعلام کرد که دو محور اصلی هفته بسیج «محله‌محوری و مردمی بودن» است و تحقق آن نیازمند همکاری و پشتیبانی رسانه‌ای صدا و سیما خواهد بود.

در پایان، با توافق طرفین مقرر شد کارگروه مشترک رسانه‌ای میان سپاه فتح و صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شود تا در چارچوب برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و جهاد تبیین، همکاری‌ها به‌صورت مستمر و هدفمند ادامه یابد.