باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، حدود ۲۰۰ نظامی آمریکایی روز گذشته وارد سرزمین‌های اشغالی شده‌اند. به نقل از یک مقام رسمی پنتاگون، مأموریت این نیرو‌ها نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس و تسهیل در انتقال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه اعلام شده است.

این گزارش حاکی است که پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، شرکای بین‌المللی نیز برای همکاری در این مأموریت و ایجاد هماهنگی بیشتر در مورد غزه به این نیرو‌ها بپیوندند.

ادعا می شود حضور این نظامیان در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس و بهبود وضعیت انسان‌دوستانه در نوار غزه صورت می‌گیرد.

منبع: وال استریت ژورنال