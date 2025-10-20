در جلسه امروز شورای اقتصاد با درخواست وزارت راه و شهرسازی، مجوز سرمایه‌گذاری جهت خرید ۲ فروند هواپیمای ایرباس به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه شورای اقتصاد که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، کلیات دستورالعمل اجرایی بند «پ» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص تخصیص اعتبار الکترونیکی برای حداقل ۲۰ درصد اعتبارات هزینه‌های تملیکی دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.

محمدرضا عارف درباره اهمیت تهیه این دستورالعمل اجرایی، بیان کرد: اقدامات خوب و ارزشمندی برای تهیه این دستورالعمل انجام شده است. هدف هم این است که از رسوب منابع در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شده و مطالبات ذی نفعان نهایی هرچه سریعتر پرداخت شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه فضای مجازی در کل قوانین مدون و باثباتی در هیچ کجای دنیا ندارد، گفت: ما باید عقب‌ماندگی‌های خود را در این زمینه جبران کنیم. البته کارهای خوبی آغاز شده است.

وی افزود: مصوبات دولت می‌تواند دارای اشکالاتی باشد که هر ایرادی در این مصوبات می‌بینیم را باید اصلاح کنیم لذا برخلاف آیین‌نامه‌های گذشته که ثبات داشتند، باید منتظر باشیم تا آیین‌نامه‌های دیجیتال وارد میدان شده و ایراداتش مشخص شود تا آن را اصلاح کنیم. بنابراین درخواست من این است که این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را متفاوت از آیین‌نامه‌های سنتی ببینیم تا هیچ اشکالی بر آنها وارد نباشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تخصیص اعتبار الکترونیکی در مدیریت مناسب منابع، افزود: نقطه نظرات و پیشنهاداتی که ارائه شد با حضور اعضا در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی و جمع‌بندی نهایی انجام شود.

در ادامه این جلسه با درخواست وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، اصلاح مصوبه های پیشین شورای اقتصاد در خصوص اجرای «سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان دیزلی حمل و نقل جاده‌ای» به تصویب رسید.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اصلاح مصوبه در خصوص پایش هوشمند تردد ناوگان دیزلی حمل و نقل جاده‌ای نیز خاطرنشان کرد: اصلاح این مصوبه با هدف استفاده از سامانه‌های نوین برای بهینه‌سازی مصرف سوخت ناوگان دیزلی حمل و نقل جاده‌ای در کشور انجام می‌شود.

همچنین اصلاح مصوبه «جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث فاز اول خط ۲ قطار شهری تبریز» با درخواست وزارت کشور نیز به تصویب رسید.

در این جلسه درخواست وزارت راه و شهرسازی برای صدور مجوز سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای خرید دو فروند هواپیمای ایرباس A۳۳۰_۲۰۰ و چهار دستگاه موتور یدکی نیز به تصویب رسید.

در این جلسه وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیات دولت، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و مدیران دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند.

برچسب ها: ایرباس ، شورای اقتصاد ، محمدرضا عارف ، تامین اعتبار
خبرهای مرتبط
عارف: صندوق‌های حمایتی به پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه علمی و فناوری ملزم شده‌اند
عارف: مردم باید اثر فناوری را در زندگی خود احساس کنند
عارف: اولویت دولت، صادرات به کشور‌های همسایه و منطقه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رهبر معظم انقلاب خطاب به ترامپ: به همین خیال باش!
رهبر معظم انقلاب در دیدار مدال‌آوران ورزشی و علمی: مدال‌های شما در این روز‌ها ارزش مضاعف دارد/ اگر لازم باشد نیرو‌های مسلح باز هم از موشک استفاده می‌کنند
یارانه دهک‌های یک تا سه پرداخت شد/ حقوق بازنشستگان ظرف ۷۲ ساعت آینده واریز می‌شود
بقائی: تماس‌های با واسطه بین ایران و آمریکا در روز‌های اخیر انجام شده است
لاریجانی: گزارش‌های گروسی تاثیری ندارد/ الاعرجی: عراق به توافق امنیتی با ایران پایبند است
سخنگوی دولت: دولت به دنبال کنترل قیمت‌هاست
پزشکیان: راه رفع مشکلات، تکیه بر متخصصان، فارغ از نوع پوشش و ظواهر آنان است
آموزش هوشمند باید فراتر از ابزارهای دیداری و شنیداری باشد
عدم مخالفت شورای نگهبان با حذف چهار صفر از پول ملی/ مصوبه به دلیل ابهامات دیگری به مجلس بازگردانده شد
واکنش عراقچی به اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه لهستان
آخرین اخبار
دیدار نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه با وزیر امور خارجه
تأکید رئیس‌جمهور بر تکریم عالمان در جلسه بازگشایی دانشگاه‌ها
دیدار و گفتگوی مشاور امنیت ملی عراق با وزیر خارجه کشورمان
واکنش عراقچی به اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه لهستان
لاریجانی: گزارش‌های گروسی تاثیری ندارد/ الاعرجی: عراق به توافق امنیتی با ایران پایبند است
صدور مجوز برای خرید ۲ فروند ایرباس
آموزش هوشمند باید فراتر از ابزارهای دیداری و شنیداری باشد
بقائی: تماس‌های با واسطه بین ایران و آمریکا در روز‌های اخیر انجام شده است
پزشکیان: راه رفع مشکلات، تکیه بر متخصصان، فارغ از نوع پوشش و ظواهر آنان است
عارف: ساماندهی دانشگاه‌های بزرگ تهران نیازمند همکاری دولت و قوه قضائیه است
رهبر معظم انقلاب در دیدار مدال‌آوران ورزشی و علمی: مدال‌های شما در این روز‌ها ارزش مضاعف دارد/ اگر لازم باشد نیرو‌های مسلح باز هم از موشک استفاده می‌کنند
رهبر معظم انقلاب خطاب به ترامپ: به همین خیال باش!
یارانه دهک‌های یک تا سه پرداخت شد/ حقوق بازنشستگان ظرف ۷۲ ساعت آینده واریز می‌شود
سخنگوی دولت: دولت به دنبال کنترل قیمت‌هاست
سرلشکر موسوی: بعید است دشمنان دوباره غلطی کنند/ آمادگی ایران در بالاترین سطح
عدم مخالفت شورای نگهبان با حذف چهار صفر از پول ملی/ مصوبه به دلیل ابهامات دیگری به مجلس بازگردانده شد
قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان تصویب شد
مقام نظامی عراق: حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ایران را فراموش نخواهیم کرد
همه شهر‌های موشکی ما سالم هستند/ در جنگ هیچ‌یک از فرماندهان ما درخواست آتش‌بس نداشتند + فیلم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۸ مهر
اشتباه در واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی نباید برای سایپا اتفاق بیفتد
اعلام آمادگی سپاه برای تقویت پیوند‌های راهبردی با نیرو‌های مسلح یمن
نتانیاهو با نقض آتش‌بس سعی دارد کابینه خود را راضی نگه دارد/ مسیر طوفان الاقصی پشیمانی ندارد
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی