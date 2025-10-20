رژیم صهیونیستی با هدف کاستن از اصطکاک دیپلماتیک با آنکارا، به ۱۶ نفر از اعضای خانواده شهید اسماعیل هنیه، اجازه خروج از غزه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - براساس گزارش پایگاه خبری «میدل ایست آی»، رژیم صهیونیستی در اقدامی که به عنوان کاستن از اصطکاک دیپلماتیک با ترکیه تفسیر شده، به درخواست آنکارا به ده‌ها فلسطینی و شهروند ترک اجازه خروج از نوار غزه را داده است.

بر اساس اعلام منابع آگاه، این گروه شامل بستگان شهروندان ترکیه و ۱۶ نفر از اعضای خانواده شهید اسماعیل هنیه، رئیس فقید درفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس بوده است.

این توافق پس از آتش‌بس اوایل ماه اکتبر صورت گرفت که در آن ترکیه به میانجی‌گری مذاکرات با حماس کمک کرد. از میان کسانی که اجازه خروج یافتند، چندین تن از اعضای خانواده شهید هنیه که با شهروندان ترکیه مرتبط بودند نیز حضور داشتند. شهید اسماعیل هنیه در جولای ۲۰۲۴ در حمله هوایی رژیم صهیونیستی در تهران به شهادت رسید.

منبع: میدل ایست آی

برچسب ها: آتش بس در غزه ، ترکیه و اسرائیل ، اسماعیل هنیه
خبرهای مرتبط
گروه‌های فلسطینی شهادت شهید الغماری را تسلیت گفتند
ادعای واشنگتن پُست: موساد یک عملیات زمینی را علیه رهبران حماس در قطر برنامه‌ریزی کرده بود
مذاکره برای ترور 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
پس حمله هو ایی بود
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
یاد شهید هنیه بخیر
۰
۱
پاسخ دادن
آقای وقت‌نشناس
دستور کار مشترک تهران - مسکو
کریدور زنگزور و شکل‌گیری نظم جدید غرب‌محور در قفقاز جنوبی
سانائه تاکایچی، اولین زن در راس قدرت ژاپن کیست؟
پیشنهاد شرم‌آور وزیر صهیونیستی در خصوص سوزاندن پیکر شهید سنوار
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
بابی ویلان: شعار مرگ بر ارتش اسرائیل را دوباره می‌دهم
حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
آخرین اخبار
ترامپ: آمریکا در مذاکرات با چین عملکرد خوبی خواهد داشت
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برکنار شد
ونس: طرح غزه بهتر از حد انتظار پیش می‌رود
شیخ نعیم قاسم: اهداف اسرائیل محقق نشده است/ سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
اسرائیل خواستار تجدیدنظر نخست وزیر کانادا درباره دستگیری نتانیاهو شد
دیدار قریب الوقوع ولیعهد سعودی با ترامپ در کاخ سفید
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
کاهش ۳ درصدی طلای جهانی در پی ادامه روند نزولی فلزات گرانبها
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
برگزاری جلسات محرمانه میان عراق و سوریه
بانک جهانی: هزینه بازسازی سوریه ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد شد
رئیس جمهور کلمبیا، ترامپ را به تلاش برای حمله به ونزوئلا متهم کرد
سوریه به دنبال لغو رسمی تحریم‌های آمریکا تا پایان سال
نتانیاهو و رئیس اطلاعات مصر در قدس اشغالی دیدار کردند
مکرون: فقط زلنسکی می‌تواند درباره امتیازات ارضی مذاکره کند
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
انگلیس پشت پرده انفجار نورد استریم؟
واگرایی واشنگتن و اروپا؛ آمریکا به طرح مصادره دارایی‌های روسیه نمی‌پیوندد
آقای وقت‌نشناس
حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند
هشدار لهستان به پوتین در خصوص عبور از حریم هوایی این کشور
سانائه تاکایچی، اولین زن در راس قدرت ژاپن کیست؟
مخالفت شدید نتانیاهو با حضور ترکیه و قطر در غزه
بابی ویلان: شعار مرگ بر ارتش اسرائیل را دوباره می‌دهم
درخواست اردوغان برای تمدید حضور ارتش ترکیه در عراق، سوریه و لبنان
کریدور زنگزور و شکل‌گیری نظم جدید غرب‌محور در قفقاز جنوبی
ادامه محاصره انسان‌ستیزانه غزه؛ کمک‌ها به یک‌ششم میزان تعهدشده رسید