رژیم صهیونیستی با هدف کاستن از اصطکاک دیپلماتیک با آنکارا، به ۱۶ نفر از اعضای خانواده شهید اسماعیل هنیه، اجازه خروج از غزه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - براساس گزارش پایگاه خبری «میدل ایست آی»، رژیم صهیونیستی در اقدامی که به عنوان کاستن از اصطکاک دیپلماتیک با ترکیه تفسیر شده، به درخواست آنکارا به ده‌ها فلسطینی و شهروند ترک اجازه خروج از نوار غزه را داده است.

بر اساس اعلام منابع آگاه، این گروه شامل بستگان شهروندان ترکیه و ۱۶ نفر از اعضای خانواده شهید اسماعیل هنیه، رئیس فقید درفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس بوده است.

این توافق پس از آتش‌بس اوایل ماه اکتبر صورت گرفت که در آن ترکیه به میانجی‌گری مذاکرات با حماس کمک کرد. از میان کسانی که اجازه خروج یافتند، چندین تن از اعضای خانواده شهید هنیه که با شهروندان ترکیه مرتبط بودند نیز حضور داشتند. شهید اسماعیل هنیه در جولای ۲۰۲۴ در حمله هوایی رژیم صهیونیستی در تهران به شهادت رسید.

