باشگاه خبرنگاران جوان - در دوران جنگ ۱۲ روزه حمله سایبری گسترده‌ای به سیستم بانک سپه وارد شد و موجب اختلال در خدمات بانکی مشتریان به وجود آمد. اما

متقاضیانی که از این بانک اقدام به دریافت وام کردند؛ نتوانستد به دلیل نقص سیستمی وام خود را پرداخت کنند؛ بانک بصورت اتوماتیک و بدون اطلاع مشتری در چند روز متوالی از حساب وام گیرندگان کسر کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام بانک سپه در اقدامی غیر قانونی اقساط معوقه وام‌هایی که در ایام جنگ ۱۲روزه بواسطه نقص سیستم نتوانسته بطور اتوماتیک از حساب‌های معرفی شده مشتریان کسر کند را در ماه جاری در طی چند روز متوالی بدون اجازه و اطلاع مشتریان از حساب آنها کسر کرده که باعث مشکلات فراوان برای این مشتریان که اکثرا افراد حقوق بگیر قشر شاغل و بازنشسته هستند شده و متاسفانه بازرسی بانک سپه هم پاسخگو نیست.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.