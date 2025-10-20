باشگاه خبرنگاران جوان - «علی لاریجانی» عصر امروز دوشنبه (۲۸ مهرماه) پس از دیدار با «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق که به تهران سفر کرده است، در جمع خبرنگاران، گفت: خوشحالیم که برادر عزیزمان آقای الاعرجی مشاور شورا امنیت عراق به ایران تشریف آوردند و دولت عراق از دولت‌های دوست و برادر ما است و آقای الاعرجی از «سابقون» هستند.

وی افزود: گفت‌وگوهای مهمی در این دیدار و در موضوعات امنیتی و همچنین سفری که به عراق داشتم بیان شد و مسائل مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با بیان اینکه مسائل بیان شده از سوی مشاور امنیت ملی عراق درباره توسعه مسائل اقتصادی دو کشور بود، تصریح کرد: طبیعتا اگر مواضع اقتصادی قرار است پایدار بماند باید به مسائل امنیتی هم توجه کرد، البته از مواضع کشور دوستمان عراق در جنگ ۱۲ روزه تشکر می‌کنیم و در مجموع مواضع آنها در مجامع بین‌المللی درباره مسائل سیاسی مطلوب بود.

لاریجانی به بیان اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه از خاک عراق سوءاستفاده کردند، گفت: دوستان ما در عراق این موضوع را پیگیری می‌کنند و به نظرم سفر آقای الاعرجی به ایران، مهم است و امیدوارم به تعمیق روابط دو کشور بینجامد. هر دو کشور تلاش می‌کنند از روش‌های دیپلماتیک، روابط دو کشور را توسعه دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: عراق کشور مستقلی است که سال‌ها بعد از دیکتاتوری این استقلال را حفظ کرده است ولی آمریکا و رژیم صهیونیستی اجازه نمی‌دهند که این استقلال حفظ شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره این که «آیا مذاکرات بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد یا خیر؟» افزود: وزیر امور خارجه کشورمان بعد از نشست قاهره اعلام کرد که اگر مکانیسم ماشه فعال شود مذاکره کان لم یکن تلقی می‌شود، اگر آژانس درخواستی دراین باره دارد، باید آن را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارایه دهد تا دبیرخانه نسبت به بررسی آن اقدام کند.

پیگیر تقویت قدرت نیروهای مسلح هستیم

لاریجانی درباره ارزیابی خود از موضع گیری مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران، گفت: گروسی کار خود را کرده است و گزارش های وی دیگر تاثیری نخواهد داشت. البته در این باره دو موضوع مهم است نخست انسجام ملی و دوم تقویت نیروهای مسلح کشورمان باید مورد تاکید قرار گیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: همچنین در این باره باید رسانه‌ها موضوع انسجام ملی را در دستور کار قرار دهند و قطعا ما نیز موضوع تقویت نیروهای مسلح را پیگیری خواهیم کرد.

اروپایی‌ها از اسنپ‌بک سوءاستفاده کردند

وی با اشاره روابط راهبردی دو کشور چین و روسیه گفت: پیام های بین ایران و روسیه همیشه بوده است و ایران با دو کشور چین و روسیه روابط راهبردی دارد و اخیرا نیز پزشکیان توافق نامه راهبردی با روسیه را امضا کردند و این توافقات در حوزه اقتصادی متمرکز است. همچنین در موضوعات منطقه‌ای و پیرامونی نیز دو کشور همکاری‌هایی دارند که می‌توان این همکاری ها را تقویت کرد.

دبیرشورای عالی امنیت ملی درباره تاثیر ریاست دوره‌ای روسیه در شورای امنیت سازمان ملل و اینکه آیا این موضوع می‌تواند موجب کنار گذاشته شدن مکانیسم ماشه شود، گفت: در این باره اروپایی‌ها سوء استفاده کردند و به زعم خودشان مکانیسم ماشه را فعال کردند، در حالی که هیچکدام از مراحل و فرایندهای قانونی را اجرا نکردند که در عمل کار خلافی بود.

لاریجانی یادآور شد: با این حال ما معتقدیم اعمال مکانیسم ماشه کار خلافی از سوی اروپا بود که مبنایی ندارد و در حقیقت اروپایی ها از اسنپ بک سوء استفاده کردند در حالی که ایرانیان در ۱۰ سال گذشته همه شرایط را رعایت کرده بودند، ولی امروز چین و روسیه بازگشت تحریم علیه ایران را قبول ندارند.

وی اضافه کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ تمام شده است و آنچه چین و روسیه انجام می‌دهند مبتنی بر متن توافقنامه است.

همچنین «قاسم الاعرجی» که به تهران سفر کرده است، در نشست خبری با قدردانی از میزبانی ایران در این سفر، گفت: این سفر در پاسخ به سفر آقای لایجانی به بغداد انجام شد و ما از روابط ممتاز میان ایران و عراق بسیار خرسندیم، و معتقدیم که تمام مشکلات باید با بهره‌گیری از روابط دیپلماتیک حل شود.

وی اضافه کرد: در این دیدار روابط تجاری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همچنین به موضوع امنیت مرزها تاکید شد و اجازه نخواهیم داد هیچ کشوری از مرزهای ما سوءاستفاده کند. در این دیدار همچنین بر ثبات منطقه تاکید شد و اینکه نباید اجازه دهیم برخی طرف‌ها امنیت منطقه را دچار اختلال کنند.

مشاور امنیت ملی عراق همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص حضور عراق در اجلاس شرم الشیخ، اظهار کرد: در این اجلاس تلاش کردیم که به کشتار در غزه پایان دهیم، چرا که امروز منطقه ما نسبت به تجاوزگری اسرائیل بشدت آسیب دیده است و نباید آتش‌بس غزه شکسته شود.

الاعرجی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره توافق میان ایران و عراق، گفت: دولت عراق کاملا به توافق امنیتی که بین ایران و عراق منعقد شده پایبند است. همچنین مسعود بارزانی (رئیس اقلیم کردستان عراق) به این توافقات پایبند است و و برای این تعهد یازده میلیون دلار جهت ایجاد هشت اردوگاه درخصوص اسکان معارضین علیه ایران درنظر گرفته شده است. همچنین ۷۷ نقطه مرزی از وجود این عناصر پاکسازی شد و این اماکن توسط نیروهای دولت عراق تحت کنترل درآمده است و درباره یک کمیته فرعی توافق کردیم که برای پیگیری میدانی تشکیل شود.

مشاور امنیت ملی عراق یادآور شد: این موضوع با حضور آقای ریبر احمد (وزیر داخلی دولت اقلیم کردستان) مورد تاکید قرار گرفت.

وی درباره این که آیا عراق توانایی حفظ آسمان خود در برابر کشورهای متخاصم را دارد؟ گفت: عراق بارها تاکید کرده که اجازه نخواهد داد از آسمانش علیه ایران استفاده شود و به هیچ طرف و گروهی اجازه نمی‌دهد امنیت ایران را از طریق عراق تهدید کند.

الاعرجی اضافه کرد: در دیدارهایی که با السودانی نخست وزیر عراق انجام شد به این موضوع تاکید شده که امنیت ایران جزیی از امنیت عراق است و به نفع هیچ کس در منطقه نیست که جنگ دیگری رخ دهد و شرایط امروز مهیا است که کشورهای منطقه مانع از این اقدام شوند.

مشاوره امنیت ملی عراق در پاسخ به سوال دیگری درباره تحریم‌ها، گفت: ملت عراق یکی از کشورهایی است که از آثار تحریم‌ها رنج دیده و موضوع تحریم را با حساسیت دنبال می‌کند. البته عراق با ابزار تحریم مخالف است و به گفت‌وگو و دیپلماسی تاکید دارد.

الاعرجی اضافه کرد: استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای حق هر کشوری در جهان است و هرگونه مشکلی از جمله موضوع هسته‌ای ایران باید از طریق گفت‌وگو و نه اجبار حل شود.

