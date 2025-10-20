باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسن دلاوری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد، اظهار کرد: ۲ قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات کوهستانی و صخره‌ای شهرستان لامرد، مقابل عدسی دوربین‌های تله‌ای ظاهر شدند.

او ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، هر ۲ پلنگ از شرایط جسمانی مطلوبی برخوردار هستند و این مشاهده، اهمیت حوزه «کوشکوه» لامرد را به عنوان یک کریدور مهاجرتی و زیستگاه بالقوه برای این گونه نادر و در خطر انقراض، بیش از پیش تایید می‌کند.

دلاوری، در خصوص این موفقیت گفت: استقرار و پایش مستمر دوربین‌های تله‌ای در این عرصه وسیع و ناهموار، با تلاش بی‌وقفه همکاران و همراهی ارزشمند فعالان انجمن «حیات وحش کوشک» ممکن شد. ثبت این تصاویر، پاداش همه آن زحمات است و نشان می‌دهد حفاظت از این گونه‌های ارزشمند، نیازمند عزمی جمعی و ادامه دار است.

پلنگ ایرانی که در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده «در معرض خطر» قرار دارد، از کلیدی‌ترین گونه‌های شاخص سلامت اکوسیستم‌ها محسوب می‌شود. هر مشاهده‌ای از این گربه‌سان بزرگ، داده‌ای حیاتی برای تدوین برنامه‌های حفاظتی دقیق‌تر فراهم می‌کند.

اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، حفاظت و پایش جمعیت پلنگ ایرانی در استان را در زمره اولویت‌های اصلی خود می‌داند و بر تقویت مشارکت‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌های فعال در این عرصه تاکید دارد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس