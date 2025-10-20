جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور افشین پیروانی امروز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس باحضور افشین پیروانی سرپرست تیم برگزار شد.

در این نشست، سرپرست تیم گزارشی از وضعیت فعلی تیم، حواشی اخیر و برخی مشکلات گذشته ارائه داد و دیدگاه‌های خود را با اعضای هیئت‌مدیره در میان گذاشت.

با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت بررسی فنی دقیق‌تر، مقرر شد در جلسه بعدی، کادر فنی نیز برای پاسخ‌گویی به سؤالات و همچنین شنیدن دغدغه‌ها و انتظارات به حق هواداران از هیئت‌مدیره در خصوص عملکرد کادر فنی و عدم دستیابی به نتایج مطلوب حضور یابد تا تصمیم‌گیری‌های لازم برای بهبود وضعیت تیم انجام پذیرد.

هیئت‌مدیره پرسپولیس بر اهمیت حفظ آرامش، تمرکز و همدلی در مسیر بازگشت تیم به جایگاه واقعی خود تأکید کردند.