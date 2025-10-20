جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور افشین پیروانی امروز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس باحضور افشین پیروانی سرپرست تیم برگزار شد.

در این نشست، سرپرست تیم گزارشی از وضعیت فعلی تیم، حواشی اخیر و برخی مشکلات گذشته ارائه داد و دیدگاه‌های خود را با اعضای هیئت‌مدیره در میان گذاشت.

با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت بررسی فنی دقیق‌تر، مقرر شد در جلسه بعدی، کادر فنی نیز برای پاسخ‌گویی به سؤالات و همچنین شنیدن  دغدغه‌ها و انتظارات به حق هواداران از هیئت‌مدیره در خصوص عملکرد کادر فنی و عدم دستیابی به نتایج مطلوب حضور یابد تا تصمیم‌گیری‌های لازم برای بهبود وضعیت تیم انجام پذیرد.

هیئت‌مدیره پرسپولیس بر اهمیت حفظ آرامش، تمرکز و همدلی در مسیر بازگشت تیم به جایگاه واقعی خود تأکید کردند.

برچسب ها: هیئت مدیره پرسپولیس ، افشین پیروانی
خبرهای مرتبط
جلسه سرنوشت ساز هیئت مدیره پرسپولیس امروز برگزار می‌شود
چلنگر:
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
اینانلو: هیچ کدام از گزینه‌های مطرح شده برای مدیریت پرسپولیس مدنظرمان نیستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
تقوی: پزشکان قطری خبر‌های امیدوار کننده‌ای درباره صابر کاظمی اعلام نمی‌کنند
تراکتور ۵ - ۰ شارجه امارات/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در امارات
دلیل درگذشت کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی حین تمرین
شگفتی بزرگ دختران هندبال ایران/ دیوار چین برای اولین بار فرو ریخت
اندونگ: امیدوارم استقلال مرا ببخشد
خط و نشان هدایتی برای رقبا؛ ابوطالبی کشتی نخست را واگذار کرد
سامره باشگاه مس را ۸ میلیارد تومان محکوم کرد
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
آخرین اخبار
صعود تیم گلبال ایران به فینال قهرمانی آسیا
تراکتور ۵ - ۰ شارجه امارات/ جشنواره گل شاگردان اسکوچیچ در امارات
چرا تیم ملی ژیمناستیک به مسابقات جهانی اعزام نشد؟
برگزاری نشست هیئت مدیره پرسپولیس/ تکلیف سرخ‌پوشان مشخص می‌شود
شگفتی بزرگ دختران هندبال ایران/ دیوار چین برای اولین بار فرو ریخت
کسب ۲ مدال نقره و برنز توسط کوراش کاران جوان
پاکستان هم حریف کبدی کاران ایران نشد
عزیزی: روند واگذاری مرکز ملی تنیس ایران متوقف شد
تیم ملی والیبال ساحلی ایران گام نخست را محکم برداشت
پیروزی تیم ملی کبدی بانوان ایران مقابل بنگلادش
کشتی فرنگی زیر ۲۳سال قهرمانی جهان؛ فرخی و هدایتی به نیمه نهایی راه یافتند
گلزن دیروز و معمار بازی امروز
صفیری: پنالتی فولاد در دیدار مقابل ذوب‌آهن گرفته نشد
غیبت سردار آزمون؛ ضربه سنگین به خط حمله شباب الاهلی
انتخابات بدنسازی کاملا قانونی بود/ نام نصیرزاده در میان تایید صلاحیت‌ها نبود
اندونگ: امیدوارم استقلال مرا ببخشد
خط و نشان هدایتی برای رقبا؛ ابوطالبی کشتی نخست را واگذار کرد
تقوی: پزشکان قطری خبر‌های امیدوار کننده‌ای درباره صابر کاظمی اعلام نمی‌کنند
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود قهرمان جهان به مرحله بعد
کشتی آزاد به رشته‌های رسمی فدراسیون جهانی کارگری اضافه شد
دلیل درگذشت کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی حین تمرین
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود بویری به یک چهارم نهایی
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
اعلام لیست بازیکنان تیم ملی فوتسال اعزامی به عربستان
پایان کار پنچاک سیلات ایران با یک برنز/ معرفی حریفان کوراش‌کاران ایران در روز دوم
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
اعلام نتایج رقابت‌های روز ششم
کادر پزشکی در محل بازی ها مستقر شد