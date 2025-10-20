روزنامه صهیونیستی هاآرتص با اعتراف به شکست تمامی راهبردهای رژیم اشغالگر برای تضعیف مقاومت فلسطین، مردم این سرزمین را «بهترین ملت روی زمین در دفاع از میهن» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در سرمقاله قابل تأملی که روزنامه هاآرتص در تاریخ دوشنبه منتشر کرد، به صراحت به مقاومت و پایمردی مردم فلسطین در دفاع از سرزمینشان اعتراف شده است.
این روزنامه عبریزبان در مقاله ای با عنوان «فلسطینیها بهترین ملت روی زمین در دفاع از میهنشان هستند» مینویسد: این ملت از شریفترین ملتهای جهان است و اگر جامعه یهودی واقعاً به اسرائیل پایبند بود، شاهد فرار شمار زیادی از یهودیان به سمت فرودگاهها برای ترک اسرائیل (اراضی اشغالی) در آغاز جنگ نبودیم.
نویسنده سرمقاله با بیان رویکردهای مختلف رژیم صهیونیستی برای تضعیف فلسطینیان، اذعان میکند: «ما طعم تلخ کشتار، زندان، محاصره، تبعیض و محرومیت را به آنان چشاندیم، در باتلاق مواد مخدر غرقشان کردیم و کوشیدیم با ترویج اندیشههای منحرفی مانند آزادیهای بیقید، بیدینی، تردید در اعتقادات مذهبی و فساد اخلاقی، آنان را از دینشان دور کنیم و به عقلشان تهاجم بورزیم.»
این روزنامه با ابراز شگفتی از تداوم مقاومت فلسطینیان میافزاید: «اما شگفت اینکه در میان فلسطینیان، حتی یک معتاد را میبینیم که قیام میکند و از سرزمین و مسجدالاقصی دفاع میکند و فریاد اللهاکبر سر میدهد، گویی که از عالمان بزرگ است.»
هاآرتص در ادامه با اشاره به شجاعت بینظیر فلسطینیان مینویسد: «علاوه بر این، فلسطینیان با وجود آگاهی کامل از خفت و تحقیر و بازداشتی که علیه آنان اعمال میشود، حتی یک روز هم در ادای نماز در مسجدالاقصی تردید نمیکنند.»
این رسانه عبریزبان در پایان با اعتراف به شکست افسانه سرباز شکستناپذیر اسرائیلی، نتیجه میگیرد که مقاومت فلسطین توانست این اسطوره دروغین را درهم بشکند.
منبع: پایگاه تلگرامی اطلاع رسانی فلسطین