باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استاندار تهران با سرمایه گذاران حوزه گردشگری و صنایع دستی در استانداری تهران برگزار شد و سرمایه گذاران در این جلسه از چالش‌های موجود و اقدامات خود سخن گفتند.

محمدصادق معتمدیان استاندار تهران گفت: تهران پایتخت کشور است و روزانه از ۳۰ استان و حدود چهار و نیم میلیون نفر به پایتخت تردد دارند. با این حال ما نتوانستیم تهران را به شهروندان خودمان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: بیش از ۱۱۴ اثر ثبت شده در تهران قرار دارد، کمتر پایتختی داریم که به کویر، کوهستان، مراتع و باغات دسترسی داشته باشد و این منحصر‌به‌فرد است. تهران از نظر دسترسی نیز شرایط خوبی دارد، اما در بخش زیرساخت‌های گردشگری مشکلات زیادی وجود دارد. در زیرساخت‌هایی مثل هتل در رده خوبی قرار نداریم و هتل‌ها کنونی قدیمی و در مسیر فرسودگی قرار دارند.

استاندار تهران اظهار کرد: از وزیر درخواست داریم در بحث توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ساخت هتل‌های جدید به استان تهران کمک کند؛ انباشتی از مشکلات در دو و سه دهه گذشته در این حوزه وجود دارد که امیدواریم با تدابیر وزارت گردشگری همراهی صورت بگیرد. آمادگی داریم برای کاهش نرخ سود بانکی برای ارائه تسهیلات در حوزه گردشگری اقدامات لازم انجام شود؛ ما در این حوزه پیشران خواهیم بود و همراهس میکنیم.

وی همچنین تصریح کرد: ۸۵ پروژه گردشگری نیمه تمام در استان وجود دارد که به طور میانگین ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند؛ تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و توسعه گردشگری و توریست درمانی از اولویت‌های ماست. توسعه گردشگری کشاورزی و توریسم دفاع مقدس نیز ظرفیت‌های خوبی وجود دارد و می‌توان در این بخش هم کار کرد. اقتصادی کردن گردشگری و صنایع دستی برای منافع کشور دیگر برنامه استانداری تهران است و امیدوارم این کار به نتیجه برسد.