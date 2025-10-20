رئیس فدراسیون ژیمناستیک از عدم اعزام ملی پوشان به مسابقات جهانی به دلایلی که از کنترل فدراسیون خارج بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک در خصوص عدم اعزام ملی پوشان ژیمناستیک ایران به مسابقات قهرمانی جهانی بزرگسالان و جوانان هنری، اظهار داشت: ثبت‌نام برای مسابقات قهرمانی جهان در دو مرحله از سه مرحله لازم انجام شده بود، اما مرحله سوم به دلایلی که از اختیارات فدراسیون خارج بود، متوقف شد.

او در مورد عدم حضور ایران در مسابقات قهرمانی جهان از سال ۲۰۱۹ عنوان کرد: در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹، مسابقات قهرمانی جهان برگزار نشد. سال بعد، یعنی ۲۰۲۱، به دلیل مقررات سختگیرانه‌ای که در خصوص مقابله با ویروس کووید وجود داشت پرواز‌ها لغو شده بود. در سال ۲۰۲۲، با وجود آمادگی ورزشکاران ما، به دلیل عدم صدور ویزا از سوی کشور انگلستان، اعزام ممکن نشد که البته این اتفاق در دوره ریاست من نبود و در دوره یکی از چند سرپرست فدراسیون که البته حضورش غیرقانونی بود رخ داد. در دوره حضور آقای حقدادی نیز به دلیل تداخل زمانی با بازی‌های آسیایی ۲۰۲۳ هانگژو، اجماع فنی بر اولویت حضور در بازی‌های آسیایی قرار گرفته بود.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک افزود: در سال ۲۰۲۴ به دلیل برگزاری المپیک پاریس، اصلا مسابقات قهرمانی جهان ژیمناستیک برگزار نشد. در سال ۲۰۲۵ نیز با وجود برنامه‌ریزی‌های اولیه و حتی تشکیل اردوی تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان، شرایطی خارج از اختیار فدراسیون مانع از اعزام شد. این در حالیست که ثبت‌نام برای مسابقات قهرمانی جهان در مرحله مقدماتی انجام شده بود؛ و ما قصد شرکت داشتیم، اما مرحله آخر به دلایلی که از کنترل فدراسیون خارج بود، متوقف شد.

درگاهی تأکید کرد: سیاست فدراسیون ژیمناستیک در سال‌های اخیر، اعزام هدفمند و مستمر به مسابقات مختلف بین‌المللی بوده است. حتی در طول این سال‌ها، در بدترین شرایط مالی، این اصل زیر پا گذاشته نشد. هرچند، گاه در مواردی خاص، موانع بین‌المللی، اداری یا فنی، تصمیم‌گیری را پیچیده کرده‌اند.

منبع: فدراسیون ژیمناستیک