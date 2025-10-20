باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل تأکید کرد: «آتش‌بس زمینه را تغییر داده است، این برای همه روشن است. اما تا زمانی که تغییر واقعی و پایدار در عرصه عملی، از جمله افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه را مشاهده نکنیم، تهدید تحریم‌ها باقی خواهد ماند.»

کالاس با اشاره به شکنندگی وضعیت افزود: «ما اکنون با این اقدامات پیش نمی‌رویم، اما آنها را از روی میز برنمی‌داریم.»

بروکسل پیش از توافق آتش‌بس که توسط رئیس‌جمهور آمریکا میانجی‌گری شد، اقداماتی علیه اسرائیل از جمله فهرست سیاه وزرا و محدود کردن روابط تجاری را پیشنهاد کرده بود. حتی پیش از توافق آتش‌بس، شکاف‌های درونی میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مانع از تشکیل اکثریت برای تصویب این اقدامات شده بود.

کالاس خواستار اقدامات عملی از سوی اسرائیل شامل «بهبود کمک‌های بشردوستانه به غزه»، تحویل درآمد‌ها به فلسطینیان، اجازه ورود روزنامه‌نگاران به غزه و ثبت سازمان‌های غیردولتی شد.

کالاس با اشاره به درگیری‌های یکشنبه گذشته هشدار داد: «آتش‌بس در غزه اولین آزمون استرس بزرگ خود را پشت سر گذاشت.»

منبع: خبرگزاری فرانسه