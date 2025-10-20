باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم های فوتبال تراکتور و شارجه امارات در چارچوب هفته سوم لیگ نخبگان آسیا امشب به مصاف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی فر، شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، مهدی شیری، لوشکیا، تیبور هلیلوویچ، امیرحسین حسین زاده، تومیسلاو اشترکالی، مهدی هاشم نژاد

ترکیب تیم فوتبال شارجه امارات

درویش محمد، شاهین عبدالرحمن، چو یو مین، ولادیمیر پرییوویچ، مارکوس باربوسا ملونی، ماجد حسن، فیتا فیتای، گیلهرمه بیرو، کایو لوکاس، عادل تاعرابت و ری مانای

دقایق حساس بازی

بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۱: ضربه بازیکن تراکتور را گلر شارجه در اختیار گرفت.

دقیقه ۳: ارسال بازیکن شارجه به هم تیمی‌اش نرسید تا به سمت دروازه تراکتور ضربه بزند.

دقیقه ۸: لوشکیا با پاس هاشم نژاد گل اول تراکتور را به ثمر رساند.

دقیقه ۱۱: لوشکیا با اشتباه دروازه بان شارجه گل دوم تراکتور را نیز به ثمر رساند.

دقیقه ۱۷: ضربه کایو لوکاس از بالای دروازه تراکتور به بیرون رفت.

دقیقه ۲۳: ارسال ضربه کرنر بازیکن شارجه را مدافع تراکتور دفع کرد.

دقیقه ۲۴: ضربه سر چو یو مین با اختلاف کم به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۲۶: ارسال بازیکن شارجه به همبازی اش نرسید تا گل بزند.

دقیقه ۳۰: ضربه بازیکن شارجه را بیرانوند به راحتی در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۰: هاشم نژاد با پاس حسین نژاد گل سوم تراکتور را به ثمر رساند.

دقیقه ۴۲: شوت محکم پرییوویچ را بیرانوند در ۲ مرحله در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۳: دانیال اسماعیلی فر گل چهارم تراکتور را به ثمر رساند.

نیمه اول بازی با نتیجه ۴ بر صفر به نفع تراکتور به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه آغاز شد.

دقیقه ۵۰: ضربه اشترکالی به بیرون از دروازه شارجه رفت.

دقیقه ۵۳: بیرانوند بازیکن شارجه را در دهانه دروازه دریبل زد و حریف روی او خطا کرد و داور مسابقه خطایش را اعلام کرد.

دقیقه ۶۰: بازیکن شارجه در محوطه جریمه تراکتور به زمین خورد و اعتقاد به پنالتی داشت، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۶۷: ارسال هاشم نژاد را مدافع شارجه از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۷۰: ضربه بازیکن شارجه را اسماعیلی فر از دهانه دروازه تراکتور بیرون کشید و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۸۱: ضربه پای راست ترابی از کنار دروازه شارجه به بیرون رفت.

دقیقه ۸۴: زائر کاظمین بازیکن تعویضی تراکتور گل پنجم تراکتور را به ثمر رساند.

دقیقه ۸۶: ضربه ترابی با برخورد به بازیکن شارجه به کرنر رفت.

دقیقه ۸۹: ضربه بازیکن شارجه با اختلاف به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۴ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۱: ضربه مهرداد محمدی با برخورد به بازیکن شارجه به کرنر رفت.

دقیقه ۹۰+۲: ضربه کرنر بازیکن تراکتور خط رو رد کرد به خاطر همین داور توپ را در اختیار شارجه قرار داد.

دقیقه ۹۰+۳: ضربه بازیکن شارجه به بالای دروازه تراکتور رفت و در چارچوب دروازه نبود.

در نهایت این بازی با نتیجه ۵ بر صفر به نفع تراکتور به پایان رسید.