باشگاه خبرنگاران جوان - نزدیک به ۷ میلیون نفر روز شنبه در ایالات مختلف آمریکا در اعتراضاتی موسوم به «نه به پادشاهان» شرکت کردند، موضوعی که رسانه آمریکایی پولیتیکو آن را نشان دهنده وجود تفرقه عمیق در این کشور میداند.
شنبه گذشته سومین تظاهرات عمومی بزرگ از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در آمریکا برگزار شد. تظاهراتی که پولیتیکو آن را «نمایش قابل توجهی از مخالفت سازمان یافته با سیاستهای دولت آمریکا» توصیف کرده است. کمپین «نه به پادشاهان» اعلام کرده است که این اعتراضات برای «دفاع از هنجارهای دموکراتیک و رد اقتدارگرایی» برگزار شده است.
در بیوگرافی این کمپین در سکوی ایکس آمده است: «از همه کسانی که با افتخار میگویند "من به این رأی دادم" - متشکریک که به رای خود به فساد، هرج و مرج و ظلم اعتراف می کنید. ما اجازه نمیدهیم دموکراسی را نابود کنید. نه به پادشاهان. نه به دیکتاتورها. نه به فرقهها.»
این در حالی است که واکنش ترامپ و حامیانش دقیقا خطر این دیکتاتوری و اقتدارگرایی را در جامعه آمریکا تایید می کند.پولیتیکو می نویسد دولت ترامپ درصدد بررسی حامیان مالی این تظاهرات ها است.
ترامپ در حالی که یکشنبه شب از فلوریدا به واشنگتن دی سی بازمیگشت، به خبرنگاران حاضر در هواپیمای ایر فورس وان گفت: «فکر میکنم (این اعتراضات) توسط (جورج) سوروس (میلیاردر معروف) و دیگر دیوانههای چپ رادیکال تأمین مالی شده است... ما در حال بررسی آن هستیم.»
ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید نیز تجمعات روز شنبه را مورد تمسخر قرار داده و گفت: «چه کسی اهمیت میدهد؟»
منبع: فارس