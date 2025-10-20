باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در سخنرانی افتتاحیه دوره زمستانی کنست رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، با دفاع از اقدامات جنایتکارانه نظامی اسرائیل، با افتخار از بمباران گسترده نوار غزه با ۱۵۰ تن مواد منفجره به عنوان پاسخی به نقض ادعایی آتش‌بس از سوی حماس یاد کرد.

نتانیاهو با تأکید بر تداوم حملات نظامی، بازگشت تمام اسرا و اجساد اسرا را از اولویت‌های خود عنوان کرد و ادعا نمود که فشار نظامی بر حماس در دو سال گذشته موجب دستیابی به توافقات آزادی اسرا شده است. وی همچنین کنترل گذرگاه‌های غزه و تسلط بر بخش‌های وسیعی از این نوار را از عوامل مؤثر در دستیابی به اهدافش دانست.

نخست‌وزیر اسرائیل در بخش دیگری از یاوه گویی هایش، ایران را تهدیدی وجودی خواند و ادعا کرد که برنامه هسته‌ای این کشور تنها چند ماه تا تولید بمب اتمی فاصله داشته است.

وی عملیات در شهر غزه را تصمیمی صحیح توصیف کرد و گفت از این اقدام پشیمان نیست.

منبع: الجزیره