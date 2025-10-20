در جریان سفر استاندار گلستان به شهرستان بندرگز، سالن ورزشی روستای تلور با حضور استاندار، نماینده غرب استان، معاونان استاندار، فرماندار بندرگز و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی -  استاندار گلستان در این مراسم با اشاره به تأخیر ۱۳ ساله در بهره‌برداری از این مجموعه، گفت: این سالن ورزشی با همت دولت چهاردهم، نمایندگان پرتلاش استان و همراهی مردم شریف منطقه به ثمر نشست. شما مردم نجیب، درایت‌مند و باوفای غرب استان گلستان، لایق بهترین‌ها هستید.

 وی با بیان اینکه تا چند سال پیش حتی یک متر زمین چمن در غرب استان وجود نداشت، افزود: پروژه‌‌ای مانند سالن کشتی  کلاهگر نیز ۱۶ سال در انتظار بهره‌برداری بود اما امروز با وحدت و انسجام شما عزیزان، شاهد تحقق وعده‌ها هستیم.

 استاندار همچنین با تأکید بر نقش ورزش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گفت: امیدواریم این مجموعه ورزشی زمینه‌ساز نشاط اجتماعی، رشد استعدادهای جوانان و تقویت همبستگی منطقه‌ای باشد.

