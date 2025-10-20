مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:سه شنبه در شمال غرب و استان‌های ساحلی دریای خزر بویژه سواحل غربی افزایش ابر بارش، باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در ارتفاعات جنوب کرمان و شمال هرمزگان و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و گاهی گردوخاک انتظار می رود از اواخر وقت در ارتفاعات شمال غرب افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

 وی ادامه داد:فردا سه شنبه در شمال غرب و استان های ساحلی دریای خزر بویژه سواحل غربی افزایش ابر بارش ،باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود .

او بیان کرد:چهارشنبه، در شمال غرب سواحل دریای خزر برخی نقاط دامنه های جنوبی البرز و ارتفاعات شمال شرق بارش، باران گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

وی افزود:روز پنجشنبه  یکم آبان  در غالب مناطق کشور جوی پایدار و آسمانی صاف و جمعه تنها برای غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود.

وی ادامه داد:دوشنبه بعداز ظهر تا چهارشنبه خلیج فارس و طی روزهای سه شنبه و چهار شنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
