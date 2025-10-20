باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی گلبال مردان ایران در ششمین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی آسیا-پاسفیک ۲۰۲۵ و در مرحله نیمه نهایی مقابل تایلند به میدان رفت.

تیم ملی گلبال در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ ضمن غلبه بر این تیم به دیدار پایانی راه یافت و سهمیه مسابقات جهانی را نیز کسب کرد.

️این دیدار در زمان قانونی با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت و نعمت سرافراز در وقت اضافی با گل طلایی تیم ایران پیروز میدان کرد.

️تیم ملی کشورمان فردا و در دیدار پایانی برابر برنده دیدار استرالیا و چین به میدان خواهد رفت.

️رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا_ پاسیفیک تا ۲۹ مهر ماه به میزبانی اسلام آباد در پاکستان برپاست.