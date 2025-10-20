باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در نشست هماهنگی احداث فروشگاه بزرگ هایپرلند شیراز که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره پست، دانشگاه شیراز و اتاق اصناف استان برگزار شد، معاون استاندار فارس بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای تسریع در اجرای این پروژه تأکید کرد.
مسعود گودرزی، معاون اقتصادی استانداری فارس، با اشاره به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید»، حمایت از کارآفرینان و سرمایهگذاران را از اولویتهای اصلی دولت دانست و افزود: در شرایط حساس اقتصادی کنونی، ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان نیازمند همافزایی و تعامل همهجانبه میان نهادهای مسئول است.
او با تأکید بر لزوم تسریع در روند احداث فروشگاه هایپرلند، خواستار همکاری اداره پست با شرکت راد تجارت دیاموند شد و تصریح کرد: اداره پست با ارائه مهلت هجدهماهه به هایپرلند زمینه را برای انتقال فروشگاه از مکان فعلی به محل جدید فراهم سازد و شرکت هایپرلند نیز باید در موعد مقرر، مکان کنونی تحویل دهد.
گودرزی با اشاره به اهمیت زمانبندی دقیق در جابهجایی خدمات، پیشنهاد داد که اداره پست مهلت ۱۸ماههای را برای انتقال مکان در نظر گیرد تا فرآیند انتخاب و آمادهسازی محل جدید با دقت و هماهنگی انجام شود.
معاون استاندار فارس همچنین با اشاره به نقش فروشگاههای بزرگ در تنظیم بازار و تأثیر مستقیم آن بر معیشت مردم، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود برای بهبود وضعیت اقتصادی تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه تأخیر یا عدم همکاری میتواند موجب بروز مشکلات بیشتر در مسیر اجرای پروژه شود.
در پایان این نشست، سه مصوبه به تصویب رسید: شرکت راه تجارت دیاموند موظف شد طرح توجیهی خود را به دانشگاه شیراز ارائه دهد و دانشگاه نیز مکلف شد ظرف یک هفته نسبت به بررسی و تعیین تکلیف آن اقدام کند.
همچنین مقرر شد با نظر فرماندار، اتاق اصناف و اداره صمت، موافقتنامهای در خصوص تأثیر مثبت فروشگاه هایپرلند بر تنظیم بازار تمدید شود.
نهایتاً، هایپرلند موظف شد نسبت به انعقاد قرارداد با دانشگاه شیراز اقدام کند و زمانبندی لازم را برای تخلیه مکان فعلی مشخص شود.