باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در اظهاراتی دوگانه همزمان با اعلام سفر به چین، ادعاهای گستردهای در زمینه برتری نظامی و تجاری این کشور مطرح کرد.
ترامپ در حاشیه دیدار با آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا در کاخ سفید اعلام کرد: «در اوایل سال آینده به چین سفر خواهم کرد».
وی از ملاقات قریبالوقوع با شی جین پینگ، رئیسجمهور چین در حاشیه اجلاس APEC کره جنوبی خبر داد و گفت: «انتظار داریم به توافق بسیار عادلانهای برسیم»
ترامپ با ادعای برتری ایالات متحده در حوزه نظامی و هوش مصنوعی گفت: «پیشرفتهترین سلاحهای جهان را در اختیار داریم که برخی از آنها هنوز افشا نشدهاند». وی با پذیرش پیشرفت چین در ساخت کشتی، مدعی شد: «ما به سرعت در حال جبران هستیم».
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به ۱۸ تریلیون دلار سرمایهگذاری جدید در هشت ماه گذشته، از برنامههای بیشتر برای تجدید ساخت ارتش و تقویت سرمایهگذاری داخلی خبر داد.
ترامپ با اشاره به تعرفههای ۵۵ درصدی علیه چین هشدار داد: «در صورت عدم توافق تا اول نوامبر، این تعرفه به ۱۵۵ درصد افزایش خواهد یافت». وی چین را همانند «دیگر کشورها» متهم کرد که «از آمریکا سوءاستفاده کردهاند».
رئیسجمهور آمریکا با ادعای انعقاد «توافقهای عادلانه» با اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی، بر موضع سخت خود در مذاکرات تجاری تأکید کرد.
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش با مقایسه دستاوردهای دولت خود با دولت قبلی، مدعی شد: «هیچ کشوری در تاریخ آنچه ما اکنون انجام میدهیم را انجام نداده است».
منبع: خبرگزاری فرانسه