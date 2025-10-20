وزیر امور خارجه کشورمان به اظهارات ضدایرانی همتای لهستانی واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پاسخ به اظهارات ضدایرانی همتای لهستانی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: جناب وزیر؛ من شما را به گفتگوی مستدل و تبادل اسناد دعوت کردم. گریز از پاسخگویی، تکرار ادعا‌های بی پایه و اظهارات مداخله جویانه مشکلی را حل نمی‌کند.

همانطور که واقفید، در روز‌های سخت جنگ جهانی دوم، این ایران بود که بیش از یکصدهزار لهستانی را پناه داد و به آنان کمک کرد تا ارتش آزاد خود را بسازند. ملت ایران ریشه در چنین گذشته درخشان و تأثیرگذار دارد و آینده‌اش را نیز در مسیر پیشرفت و شکوفایی خود خواهد ساخت. دوستی دو ملت ایران و لهستان در دوران سختی‌ها به اثبات رسیده است و وظیفه ما صیانت از این میراث تاریخی و فرهنگی است.