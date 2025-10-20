رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، از وقوع دو سانحه رانندگی منجر به فوت در ساعات ابتدایی روز دوشنبه ۲۸ مهرماه در سطح شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، از وقوع دو سانحه رانندگی منجر به فوت در ساعات ابتدایی روز دوشنبه ۲۸ مهرماه در سطح شهر تهران خبر داد. در هر دو حادثه، به‌دلیل بی‌توجهی رانندگان به جلو و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، دو عابر پیاده جان خود را از دست دادند.

وی در تشریح جزئیات این حوادث گفت: نخستین تصادف در ساعت ۳ بامداد در مسیر جنوب به شمال جاده قدیم تهران - قم، مقابل ایستگاه مترو کهریزک رخ داد. در این حادثه، یک دستگاه خودروی سواری رانا به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از این معبر را داشته برخورد می‌کند که متأسفانه عابرپیاده به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

جوانبخت ادامه داد: دومین حادثه نیز حوالی ساعت ۵:۴۵ بامداد در بزرگراه سعیدی به سمت شرق، بعد از بزرگراه آزادگان رخ داد. در این سانحه، یک دستگاه سواری پژو پارس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تجاوز از سرعت مطمئنه با عابر پیاده (مردی حدود ۵۰ ساله) که در حاشیه راه ایستاده بود برخورد می‌کند که این‌بار نیز عابر پیاده در محل حادثه جان خود را از دست داد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات عبور و مرور گفت: رانندگی در ساعات خلوت شب، به‌ویژه بامداد، نباید باعث بی‌احتیاطی شود. خلوتی مسیر‌ها گاهی رانندگان را به افزایش سرعت یا کاهش تمرکز ترغیب می‌کند، در حالی‌که احتمال حضور عابران پیاده در این ساعات بیشتر از تصور است. پلیس راهور از همه رانندگان می‌خواهد در تمام ساعات شبانه‌روز، با رعایت کامل مقررات و حفظ تمرکز، از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، تصادف
خبرهای مرتبط
علت اصلی تصادفات جرحی در تقاطع‌ها + فیلم
مرگ ۲ سرنشین موتورسیکلت در تصادف جاده فسارود
جاده چالوس پس از مسدودیت ۲۰ ساعته بازگشایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوشیاری پلیس راه اصفهان، نجات خانواده خسته از حادثه احتمالی در محور کاشان – اصفهان
پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد
پلیس فتا هویت پزشک قلابی اینستاگرام را افشا کرد
پیگیری ارائه «کالابرگ» به اقشار نیازمند توسط دولت و مجلس
زن میانسال قربانی سرقت طلا شد
توطئه خانم دکتر برای تسویه حساب با صاحبخانه
سالاری: غیرحضوری شدن خدمات تامین اجتماعی باید منجر به تکریم ذینفعان شود
اولویت‌های جدید فرصت پیش ثبت‌نام برای حج تمتع ۱۴۰۵ یافتند
انهدام باند حرفه‌ای سارقین و خفت گیران معروف به باند شیرین
۶۰ درصد تلفات جاده‌ای کشور در ۵ استان/ کاهش این آمار صرفا با برخورد‌های پلیسی ممکن نیست
آخرین اخبار
صالحی امیری: ۲۷ اختیار وزارت گردشگری به استان‌ها تفویض شد
۸۵ پروژه گردشگری نیمه تمام در استان تهران/ یش از ۱۱۴ اثر ثبت شده در تهران قرار دارد
ایجاد درگاه ملی برای پیوند سریع خیرین و نیازمندان
مرگ دلخراش دو عابر پیاده در تاریکی بامداد پایتخت
تفاهم ۲ همتی ستاد فرمان امام و آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت مدارس مناطق محروم
جاده چالوس پس از مسدودیت ۲۰ ساعته بازگشایی شد
اولویت‌های جدید فرصت پیش ثبت‌نام برای حج تمتع ۱۴۰۵ یافتند
اعزام ۳۵ هزار عمره گزار به سرزمین وحی
۶۰ درصد تلفات جاده‌ای کشور در ۵ استان/ کاهش این آمار صرفا با برخورد‌های پلیسی ممکن نیست
پیگیری ارائه «کالابرگ» به اقشار نیازمند توسط دولت و مجلس
تثبیت مالکیت و صدور سند برای طرح ۴۰ هزار هکتاری جُفیر دشت‌آزادگان
کمک ۲۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به دادگستری تهران برای آزادسازی زندانیان
مستندات جنایات صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شده است
رئیس پلیس آگاهی فراجا: احساس ناامنی در مجرمان را بیشتر می‌کنیم
اهدای حدود ۳۵۰۰ جهیزیه به زوج‌های تحت پوشش بهزیستی
چالش‌های جدی پرستاران بخش خصوصی؛ تبعیض، عدم اجرای قانون و تهدید ثبات شغلی
انهدام باند حرفه‌ای سارقین و خفت گیران معروف به باند شیرین
حریم تهران به‌طرز نامناسبی کوچک و متداخل شده است
محسنی اژه‌ای: نداشتن آمار دقیق از جمعیت کشور یک نقیصه است/ اقدام پدر امیرمحمدخالقی درس آموز بود
کیفرخواست سارقان خودرو‌های لوکس اتوبان‌های شمال‌غرب تهران صادر شد
پلیس فتا هویت پزشک قلابی اینستاگرام را افشا کرد
دستگاه‌های اجرایی خدمت به ایثارگران را در اولویت قرار دهند
ساخت زیرگذر دوطبقه در چهارراه جهان کودک
۴۸ درصد از تصادفات فوتی نیمه نخست سال، موتورسواران بودند
زن میانسال قربانی سرقت طلا شد
تشدید نظارت بر موتورسیکلت‌ها در خطوط بی‌آرتی
کشف ۴۳۰ میلیارد ریالی داروی غیر مجاز در غرب تهران
توطئه خانم دکتر برای تسویه حساب با صاحبخانه
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت شد
۲ نقطه جدید برای احداث آرامستان در حال بررسی است