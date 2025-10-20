مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از پیش‌بینی برداشت ٨٠ هزار تن محصول مرکبات از باغات این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: بهشهر دارای سه هزار و ۸۳۰ هکتار باغات مرکبات می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود امسال ٨٠ هزار تن انواع مرکبات از باغ‌های این شهرستان برداشت گردد.

او افزود: ٧٠ درصد باغات مرکبات شهرستان بهشهر، پرتقال از نوع ارقام محلی، خونی و تامسون و مابقی نارنگی و سایر مرکبات شامل نارنج، لیمو است.

▫️مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: میوه‌هایی برای عملیات ذخیره سازی و نگهداری در انبار مناسب است که عملیات بِه‌باغی اعم از آبیاری، تغذیه و مبارزه با عوامل خسارتزای گیاهی در آن باغات به درستی مراعات شده باشد.

برچسب ها: باغ های مرکبات ، مرکبات مازندران
خبرهای مرتبط
پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۳۵ هزار تن مرکبات از باغ های جویبار
پیش‌بینی برداشت ۶۵ هزار و ۵۰۰ تن مرکبات از باغ‌های آمل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حادثه در جویبار و نوشهر؛ بی‌احتیاطی رانندگان باز هم قربانی گرفت!
کشف میلیاردی لوازم جانبی موبایل قاچاق در بابل
کاهش ۱۷ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در مازندران
کشف لاشه ۲ قلاده فوک خزری در سواحل تنکابن و میانکاله
اجرای طرح ضربتی پاکسازی و زیبا سازی حریم راه‌های مازندران
پیش‌بینی برداشت ٨٠ هزار تن مرکبات از باغات بهشهر
آخرین اخبار
پیش‌بینی برداشت ٨٠ هزار تن مرکبات از باغات بهشهر
کشف لاشه ۲ قلاده فوک خزری در سواحل تنکابن و میانکاله
اجرای طرح ضربتی پاکسازی و زیبا سازی حریم راه‌های مازندران
حادثه در جویبار و نوشهر؛ بی‌احتیاطی رانندگان باز هم قربانی گرفت!
کشف میلیاردی لوازم جانبی موبایل قاچاق در بابل
کاهش ۱۷ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در مازندران
بسته بودن جاده چالوس