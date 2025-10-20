باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: بهشهر دارای سه هزار و ۸۳۰ هکتار باغات مرکبات می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود امسال ٨٠ هزار تن انواع مرکبات از باغ‌های این شهرستان برداشت گردد.

او افزود: ٧٠ درصد باغات مرکبات شهرستان بهشهر، پرتقال از نوع ارقام محلی، خونی و تامسون و مابقی نارنگی و سایر مرکبات شامل نارنج، لیمو است.

▫️مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: میوه‌هایی برای عملیات ذخیره سازی و نگهداری در انبار مناسب است که عملیات بِه‌باغی اعم از آبیاری، تغذیه و مبارزه با عوامل خسارتزای گیاهی در آن باغات به درستی مراعات شده باشد.