سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تنظیم نوع و نحوه صدور روادید برای ساماندهی مهاجرین افغانستانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تنظیم نوع و نحوه صدور روادید برای متقاضیان افغانستانی خبر داد و گفت: مجموعه اقداماتی برای ساماندهی حضور مهاجران در ایران در دستور کار قرار گرفته است.

اسماعیل بقائی در نشست خبری امروز تأکید کرد: ما به‌طور کلی در راستای ساماندهی به حضور اتباع خارجی در کشور مجموعه اقداماتی را انجام داده‌ایم.

این اعلام همزمان با دیدار محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران با عبدالکبیر، سرپرست وزارت مهاجرین طالبان در کابل صورت گرفت که در آن از صدور ۲۰۰ هزار ویزای کاری برای مهاجران افغان خبر داده شد.

در این دیدار که با حضور سفیر ایران در کابل برگزار شد، بهرامی بر تعهدات انسانی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغان تأکید و اعلام کرد ایران برای حل مشکل اقامت غیرقانونی مهاجران افغان همکاری خود را با کابل ادامه خواهد داد.

وی همچنین از پیشرفت روابط تجاری میان کابل و تهران ابراز رضایت کرد و از سفر قریب‌الوقوع مقامات بلندپایه ایرانی به افغانستان برای توسعه همکاری‌ها خبر داد.

عبدالکبیر نیز ضمن استقبال از اقدام ایران در صدور ویزاهای کاری، آن را گامی مهم در حمایت از مهاجران افغان دانست و تأکید کرد که طالبان طرحی را برای حل مشکلات افغان‌های مقیم ایران به تهران ارائه خواهد کرد.

بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از آغاز ماه آوریل تا اوایل اکتبر ۲۰۲۵، بیش از ۱.۴ میلیون مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشته‌اند.

برچسب ها: ساماندهی اتباع ، صدور روادید ، اتباع خارجی
خبرهای مرتبط
نشست علمی نگاه فرصت محور به اتباع و مهاجرین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین:
نگاه ما به حوزه اتباع و مهاجرین نگاه فرصت تهدید است
نشست ساماندهی اتباع در سیستان و بلوچستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نفوذ ایران به واتس‌اپ دیپلمات‌های اسرائیلی؟
کرملین: روابط با ایران در حال توسعه است
ترامپ: اوکراین باید به جنگ با روسیه پایان دهد
جابه‌جای خانواده شهید هنیه از غزه
فشار آمریکا به عربستان برای عادی سازی روابط هرچه زودتر با اسرائیل
سونامی مهاجرت معکوس در اسرائیل
ترکیه با گاز اشک‌آور راهپیمایی طرفداران اوجالان را سرکوب کرد
حماس: نقض توافق آتش‌بس سیاست ثابت رژیم اشغالگر است
سازمان ملل: حجم ویرانی در غزه فراتر از تصور است
وزیر دادگستری فرانسه: ما شکست خوردیم
آخرین اخبار
حضور افغانستان در مسابقات کشورهای اسلامی
رئیس جمهور ترکمنستان در کابل؛ پروژه تاپی ۱۴ کیلومتر در افغانستان پیشرفت کرد
صدور روادید برای اتباع افغانستانی در حال ساماندهی است
ترامپ «اوایل سال آینده» به چین سفر می‌کند
ترامپ: نیرو به غزه نمی‌فرستیم/ حماس به آتش بس پایبند باشد
نتانیاهو به بمباران دیروز غزه با ۱۵۰ تن مهمات افتخار کرد/ تکرار یاوه گویی‌ها علیه ایران
اتحادیه اروپا: تحریم اسرائیل با وجود آتش‌بس غزه همچنان روی میز است
اعتراف تاریخی هاآرتص: فلسطینیان شریف‌ترین ملت در دفاع از میهن‌شان هستند
جابه‌جای خانواده شهید هنیه از غزه
۲۰۰ نظامی آمریکایی وارد اراضی اشغالی شدند
تحویل جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر
کالاس: نوزدهمین بسته تحریم‌های روسیه آخرین بسته نخواهد بود
چرا بوداپست؟ کرملین می‌گوید اوربان روابط خوبی با ترامپ و پوتین دارد
افزایش شمار شهدای غزه به رغم برقراری آتش بس
نفوذ مستقیم واشنگتن در کابینه اسرائیل؛ آتش‌بس تحمیلی یا راهبرد حساب‌شده؟
حماس: نقض توافق آتش‌بس سیاست ثابت رژیم اشغالگر است
حدود ۱۰ هزار شهید هنوز زیر آوار خانه‌های ویران‌شده غزه مدفون هستند
مقامات حماس با میانجیگران در قاهره دیدار می‌کنند
ادامه بازداشت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی با وجود جراحت
معاون ترامپ روز سه‌شنبه وارد اراضی اشغالی خواهد شد
وزیر دادگستری فرانسه: ما شکست خوردیم
کرملین: روابط با ایران در حال توسعه است
سونامی مهاجرت معکوس در اسرائیل
توافق اروپا برای توقف واردات گاز روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷
اسرائیل ۷۰ هزار متر مربع از زمین‌های کرانه باختری را تصرف کرده است
توقعات کرملین از دیدار پوتین-ترامپ: گامی به سوی حل و فصل مسالمت‌آمیز
نادیده گرفتن نسل‌کشی غزه توسط ترامپ: آتش‌بس پابرجاست!
سفر مجدد ویتکاف و کوشنر به اراضی اشغالی
بیانیه تند و تیز لیتوانی علیه پوتین
بحران‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از جنگ