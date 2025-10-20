سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تنظیم نوع و نحوه صدور روادید برای ساماندهی مهاجرین افغانستانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تنظیم نوع و نحوه صدور روادید برای متقاضیان افغانستانی خبر داد و گفت: مجموعه اقداماتی برای ساماندهی حضور مهاجران در ایران در دستور کار قرار گرفته است.

اسماعیل بقائی در نشست خبری امروز تأکید کرد: ما به‌طور کلی در راستای ساماندهی به حضور اتباع خارجی در کشور مجموعه اقداماتی را انجام داده‌ایم.

این اعلام همزمان با دیدار محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران با عبدالکبیر، سرپرست وزارت مهاجرین طالبان در کابل صورت گرفت که در آن از صدور ۲۰۰ هزار ویزای کاری برای مهاجران افغان خبر داده شد.

در این دیدار که با حضور سفیر ایران در کابل برگزار شد، بهرامی بر تعهدات انسانی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغان تأکید و اعلام کرد ایران برای حل مشکل اقامت غیرقانونی مهاجران افغان همکاری خود را با کابل ادامه خواهد داد.

وی همچنین از پیشرفت روابط تجاری میان کابل و تهران ابراز رضایت کرد و از سفر قریب‌الوقوع مقامات بلندپایه ایرانی به افغانستان برای توسعه همکاری‌ها خبر داد.

عبدالکبیر نیز ضمن استقبال از اقدام ایران در صدور ویزاهای کاری، آن را گامی مهم در حمایت از مهاجران افغان دانست و تأکید کرد که طالبان طرحی را برای حل مشکلات افغان‌های مقیم ایران به تهران ارائه خواهد کرد.

بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از آغاز ماه آوریل تا اوایل اکتبر ۲۰۲۵، بیش از ۱.۴ میلیون مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشته‌اند.