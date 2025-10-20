 گردان‌های شهید ابو علی مصطفی جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را که نظامی بود را تحویل صلیب سرخ داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گردان‌های شهید ابو علی مصطفی اعلام کرد که جسد یکی از نظامیان صهیونیست را طبق چارچوب توافق تحویل صلیب سرخ داده است.

ارتش صهیونیستی با اشاره به توافق آتش‌بس، خواستار پایبندی حماس به «انجام تمام تلاش‌های لازم برای بازگرداندن اجساد اسرا» شده است.

همزمان با تکمیل فاز اول طرح صلح غزه، ارتش صهیونیستی از علامت‌گذاری مرز زرد در نوار غزه برای ایجاد شفافیت تاکتیکی در زمین خبر داده است.

این اقدام در حالی رخ می‌دهد که مبادله اسرا و اجساد بین طرفین در چارچوب توافق آتش‌بس ادامه دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: اسرای اسرائیلی ، جنبش حماس
خبرهای مرتبط
تحویل جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر
حماس: نقض توافق آتش‌بس سیاست ثابت رژیم اشغالگر است
جابه‌جای خانواده شهید هنیه از غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نفوذ ایران به واتس‌اپ دیپلمات‌های اسرائیلی؟
کرملین: روابط با ایران در حال توسعه است
ترامپ: اوکراین باید به جنگ با روسیه پایان دهد
جابه‌جای خانواده شهید هنیه از غزه
فشار آمریکا به عربستان برای عادی سازی روابط هرچه زودتر با اسرائیل
سونامی مهاجرت معکوس در اسرائیل
ترکیه با گاز اشک‌آور راهپیمایی طرفداران اوجالان را سرکوب کرد
حماس: نقض توافق آتش‌بس سیاست ثابت رژیم اشغالگر است
سازمان ملل: حجم ویرانی در غزه فراتر از تصور است
وزیر دادگستری فرانسه: ما شکست خوردیم
آخرین اخبار
حضور افغانستان در مسابقات کشورهای اسلامی
رئیس جمهور ترکمنستان در کابل؛ پروژه تاپی ۱۴ کیلومتر در افغانستان پیشرفت کرد
صدور روادید برای اتباع افغانستانی در حال ساماندهی است
ترامپ «اوایل سال آینده» به چین سفر می‌کند
ترامپ: نیرو به غزه نمی‌فرستیم/ حماس به آتش بس پایبند باشد
نتانیاهو به بمباران دیروز غزه با ۱۵۰ تن مهمات افتخار کرد/ تکرار یاوه گویی‌ها علیه ایران
اتحادیه اروپا: تحریم اسرائیل با وجود آتش‌بس غزه همچنان روی میز است
اعتراف تاریخی هاآرتص: فلسطینیان شریف‌ترین ملت در دفاع از میهن‌شان هستند
جابه‌جای خانواده شهید هنیه از غزه
۲۰۰ نظامی آمریکایی وارد اراضی اشغالی شدند
تحویل جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر
کالاس: نوزدهمین بسته تحریم‌های روسیه آخرین بسته نخواهد بود
چرا بوداپست؟ کرملین می‌گوید اوربان روابط خوبی با ترامپ و پوتین دارد
افزایش شمار شهدای غزه به رغم برقراری آتش بس
نفوذ مستقیم واشنگتن در کابینه اسرائیل؛ آتش‌بس تحمیلی یا راهبرد حساب‌شده؟
حماس: نقض توافق آتش‌بس سیاست ثابت رژیم اشغالگر است
حدود ۱۰ هزار شهید هنوز زیر آوار خانه‌های ویران‌شده غزه مدفون هستند
مقامات حماس با میانجیگران در قاهره دیدار می‌کنند
ادامه بازداشت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی با وجود جراحت
معاون ترامپ روز سه‌شنبه وارد اراضی اشغالی خواهد شد
وزیر دادگستری فرانسه: ما شکست خوردیم
کرملین: روابط با ایران در حال توسعه است
سونامی مهاجرت معکوس در اسرائیل
توافق اروپا برای توقف واردات گاز روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷
اسرائیل ۷۰ هزار متر مربع از زمین‌های کرانه باختری را تصرف کرده است
توقعات کرملین از دیدار پوتین-ترامپ: گامی به سوی حل و فصل مسالمت‌آمیز
نادیده گرفتن نسل‌کشی غزه توسط ترامپ: آتش‌بس پابرجاست!
سفر مجدد ویتکاف و کوشنر به اراضی اشغالی
بیانیه تند و تیز لیتوانی علیه پوتین
بحران‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از جنگ