باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گردانهای شهید ابو علی مصطفی اعلام کرد که جسد یکی از نظامیان صهیونیست را طبق چارچوب توافق تحویل صلیب سرخ داده است.
ارتش صهیونیستی با اشاره به توافق آتشبس، خواستار پایبندی حماس به «انجام تمام تلاشهای لازم برای بازگرداندن اجساد اسرا» شده است.
همزمان با تکمیل فاز اول طرح صلح غزه، ارتش صهیونیستی از علامتگذاری مرز زرد در نوار غزه برای ایجاد شفافیت تاکتیکی در زمین خبر داده است.
این اقدام در حالی رخ میدهد که مبادله اسرا و اجساد بین طرفین در چارچوب توافق آتشبس ادامه دارد.
منبع: رویترز