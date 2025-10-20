باشگاه خبرنگاران جوان- فدراسیون فوتبال افغانستان فهرست اولیه ۱۶ نفره بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال برای مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را منتشر کرد.

این فهرست که توسط مجید مرتضایی، سرمربی ایرانی تیم تنظیم شده، یک لیست ارزیابی اولیه است و احتمال تغییر در ترکیب نهایی وجود دارد.

بازیکنان دعوت شده:

· رضا حسین‌پور

· مهدی نوروزی

· علی احمد محسنی

· محمد جواد صفری

· خداداد ابراهیمی

· حمیدرضا حسینی

· جواد حیدری

· عباس حیدری

· بهمن گرگیج

· محمد مرادی

· فرزاد محمودی

· سید مرتضی حسینی

· سید مجتبی حسینی

· امید قنبری

· اکبر کاظمی

· سید حسین موسوی

اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ عقرب ۱۴۰۴) در شهر مشهد و در جمنازیوم صداقت آغاز خواهد شد.

مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی از ۳ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ تا ۲۰ عقرب ۱۴۰۴) در شهر دمام عربستان سعودی برگزار می‌شود.

فدراسیون فوتبال افغانستان ابراز امیدواری کرده که با برگزاری این اردوی تدارکاتی، تیم ملی با حداکثر آمادگی در این رقابت‌های بین‌المللی حاضر شود.