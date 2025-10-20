باشگاه خبرنگاران جوان _ حبیب‌الله سالارزهی رئیس پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار گفت: در مجموعه پارک نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر مستقیم و ۴۵۰ نفر غیر مستقیم در مراکز رشد و نوآوری، پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان مشغول هستند، سال گذشته نزدیک به یک همت گردش مالی شرکت‌های فناور و دانش بنیان در استان بود.

وی افزود : پارک علم و فناوری استان دبیر استانی بیستمین جشنواره شیخ بهایی است که ثبت‌نام علاقمندان برای شرکت در این جشنواره آغاز شده است و تا پانزدهم آبان فرصت دارند تا به پایگاه اینترنتی www.Shtf.ir مراجعه و آثار و طرح‌های خودشان را ثبت کنند.

وی افزود: جشنواره شیخ بهایی رویداد مهمی است و باید کاری کنیم تا مشتاقان ایده پردازی بتوانند طرح‌های اولیه کسب و کار را ارائه کنند و امیدواریم شاهد حضور افرادی باشیم که با طرح و ایده مناسب آنها، یک نتیجه و برون داد خوبی برای استان حاصل شود، چرا که برای توسعه این زیست بوم و برای رشد شرکت‌ها و غیره باید همه در کنار هم باشیم تا سرمایه‌گذاران اعتماد کرده و جلب شوند تا توسعه نیز ایجاد شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان گفت: این استان پهناورترین استان کشور بوده و به لحاظ ناترازی‌های توسعه‌ای، انرژی، زیرساختی و غیره چالش‌های زیادی دارد که حل آنها در گرو جهش زیست بوم فناورانه است.

وی با اشاره به اینکه این استان بهشت معادن، بهشت گیاهان دارویی و بسیاری منابع است، افزود: سیستان و بلوچستان با دسترسی به مرزهای گسترده و سواحل بی‌نظیر چابهار و از طریق دسترسی به آب‌های آزاد به نیمی از جمعیت کره زمین دسترسی دارد و این یک فرصت بسیار خوب برای توسعه است.

سالارزهی با تأکید بر اینکه باید سهم فرزندان استان در جشنواره‌های ملی دیده شود، بیان کرد: سپهر ذهنی و دانایی را به سمت پویایی، مطالبه گری و نوآوری سوق دهیم تا شاهد توسعه باشیم.

وی تصریح کرد: ۱۰ مرکز علم و فناوری و مرکز رشد در استان داریم و در این زمینه جز ۱۰ استان برتر کشور هستیم که پارک مشترک با فاوا دارد.

رئیس پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه رسالت پارک تبدیل ایده به عمل است، افزود: پانزدهم آبان میزبان پنجمین کنفرانس ملی پارک‌های علم و فناوری و سازمان‌های نوآور کشور در تالار امام رضا دانشگاه سیستان و بلوچستان هستیم و امیدواریم رهاورد آن انتقال بودجه از مرکز کشور به استان و نیز بهره‌وری از پارک‌های استان باشد.

وی از اقدامات مهمی که در استان توسط پارک علم و فناوری در حال برنامه‌ریزی و اجراست به احداث پارک جنگلی زاهدان اشاره کرد و گفت: مرمت و بازسازی ناحیه نوآوری زهک، اجرای مقدمات استقرار پارک علم و فناوری در چابهار و توسعه پردیس‌های علم و فناوری در چابهار و سایر نقاط استان در حال برنامه‌ریزی و اجراست

سالارزهی تصریح کرد: به زودی مرکز کارآفرینی محله‌محور در خیابان مالک اشتر افتتاح خواهد شد و تلاش می‌کنیم با کمک خیران فرهنگ‌سرای کارآفرینی در سطح استان راه‌اندازی شود که در حاشیه شهر نیز کارگاه‌ها به صورت رایگان برگزار خواهند شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بر اساس قانون جهش دانش بنیان همه شرکت‌های صنعتی دفاتر تحقیق و توسعه خودشان را می‌توانند در پارک علم و فناوری راه‌اندازی کنند، افزود: بخشی از قطعات مورد نیاز صنعت سیمان کارخانه سیمان سیستان در این مجموعه ساخته می‌شود.

وی یادآور شد: در استان سیستان و بلوچستان در بحث کارهای فنی و مهارتی علاقه کمتری مشاهده می‌شود و مشاغل کاذب و یا شغل‌های دولتی طرفدار بیشتری دارند بر این اساس میز فناوری را با مشارکت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها راه‌اندازی کردیم و تفاهم‌نامه‌هایی نیز در این زمینه منعقد شده است.

سالارزهی اضافه کرد: در بحث انرژی‌های نو و ناترازی انرژی ۱۰ شرکت را در این زمینه در مجموعه پارک علم و فناوری راه‌اندازی کردیم و ۲۰ درصد برق پارک را هدف‌گذاری کردیم که علاوه بر این بخشی از نیاز انرژی بخش‌های مختلف استان را نیز تأمین خواهند کرد.

وی ادامه داد: در ۱۲ زیست بوم مرتبط با مسائل استان شرکت‌ها را طراحی کردیم که شامل زیست بوم انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و غیره است و قرار است نیازهای فناورانه و توانمندی‌های استان احصا شود و به وسیله شرکت‌های دانش‌بنیان به بررسی و رفع نیازها پرداخته شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تزریق مالی به شرکت‌ها داشتیم، در بحث نیازهای صنعت فولاد و سیمان استان، تولید قطعات این صنایع توسط شرکت‌های دانش بنیان پارک صورت می‌گیرد

