باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در جریان سفر به شهرستان مرودشت و بازدید از زیرساختها و واحدهای فعال در شهرک صنعتی فتحآباد، این مجموعه را یکی از برترین شهرکهای صنعتی استان معرفی کرد و گفت: فتحآباد از نظر زیرساختی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و اجرای طرحهای توسعهای در آن میتواند زمینهساز رشد تولید و افزایش اشتغال باشد.
او با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای تأمین برق پایدار این شهرک، توضیح داد: پروژه خط انتقال دو مداره برق از پست تخت جمشید تا شهرک صنعتی فتحآباد به طول ۱۲.۵ کیلومتر که بهدلیل وجود معارضات چند سال متوقف مانده بود، اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و بهزودی تکمیل خواهد شد. با بهرهبرداری از این طرح، امکان تأمین ۱۰ مگاولت برق فراهم میشود که زیرساخت مناسبی برای فعالیت واحدهای صنعتی خواهد بود.
برنهاد همچنین درباره تأمین آب این شهرک گفت: طی دو سال گذشته با خرید انشعاب از خط انتقال آب سد درودزن و اجرای خط انتقال با ظرفیت پنج لیتر بر ثانیه، مشکل کمبود آب مرتفع شده و شرایط لازم برای فعالیت پایدار واحدهای صنعتی، بهویژه صنایع غذایی، فراهم گردیده است.
او با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید و تسهیل امور سرمایهگذاران از اولویتهای اصلی شرکت شهرکهای صنعتی است، افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی، در تلاشیم تا زمینه اجرای طرحهای توسعهای در شهرک فتحآباد فراهم شود؛ مجموعهای که نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور دارد و میتواند ظرفیت تولید و اشتغال را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
برنهاد در پایان با اشاره به موقعیت جغرافیایی این شهرک گفت: شهرک صنعتی فتحآباد در امتداد بزرگراه شیراز–اصفهان و در زمینی به مساحت ۵۱ هکتار واقع شده است. تاکنون ۹۱ قرارداد سرمایهگذاری با متقاضیان منعقد شده و از این تعداد، ۴۸ واحد صنعتی با اشتغال مستقیم ۸۶۰ نفر به بهرهبرداری رسیدهاند.
منبع: شهرک های صنعتی فارس