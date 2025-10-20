مدیرکل راه و شهرسازی فارس از اجرای بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی فارس در مراسم افتتاح پروژه ۱۶۰ واحدی «نخلستان» در شهرستان جهرم از پیشرفت چشمگیر طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: هماکنون بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در حال اجراست و تحقق اهداف آن نیازمند همکاری مؤثر بانکها، شهرداریها و نهادهای خدماترسان است.
او با اشاره به ویژگیهای پروژه نخلستان جهرم، اظهار داشت: این مجموعه با رعایت کامل ضوابط ملی ساختمان و بهرهگیری از فناوریهای نوین احداث شده و تمامی مراحل اجرایی از جمله طراحی نورگیری، محوطهسازی، فضای سبز، دیوارکشی و نصب انشعابات بهطور کامل انجام شده است.
عبداللهی درباره نحوه تأمین مالی این پروژه افزود: سهم آورده متقاضیان بین ۹۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان بوده و برای هر واحد نیز ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تأکید بر اهمیت اتصال سریع پروژهها به نظام بانکی، گفت: هدف اصلی وزارتخانه، تسهیل فرآیند تأمین مالی برای تحویل بهموقع واحدهای مسکونی به متقاضیان است.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم جهرم، با اشاره به بهرهبرداری موفق پروژه نخلستان، اظهار داشت: این موفقیت حاصل همکاری وزارت راه و شهرسازی، پیمانکاران و سایر نهادهای مرتبط است. وی ابراز امیدواری کرد که چنین پروژههایی در سراسر کشور و استان فارس گسترش یابد تا مسیر خانهدار شدن مردم تسهیل شود.
رضایی کوچی در ادامه گفت: انتظار ما از دولت ساخت مستقیم مسکن نیست، بلکه باید با واگذاری زمین و ارائه تسهیلات مناسب، زمینه را برای مشارکت مردم در ساختوساز فراهم کند. با رفع موانع و حمایتهای لازم، شاهد افزایش چشمگیر ساخت و بهرهبرداری واحدهای مسکونی در کشور خواهیم بود.
پروژه نخلستان جهرم در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع احداث شده و شامل ۱۶۰ واحد دوخوابه است که به متقاضیان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن تحویل داده میشود.