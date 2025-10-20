وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه دولت ۵ مشوق جدید برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است، گفت: اراده دولت این است گردشگری جزو سه اولویت کشور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست تخصصی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استاندار تهران با سرمایه گذاران حوزه گردشگری و صنایع دستی که در استانداری تهران برگزار شد گفت : اراده دولت این است گردشگری جزو سه اولویت کشور باشد، ۲۷ اختیار وزارت خانه و وزیر به استان‌ها تفویض شد. استاندار تهران اختیارات وزارت خانه را در اختیار دارد که در این حالت ۹۰ درصد مجوز‌های گردشگری در استانداری تهران قابل حل است.

وی ادامه داد: کمیته توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان را تشکیل داده‌ایم و استاندار تهران، معاونان وزارت خانه و مدیران اداره کل‌ها حضور خواهند داشت تا مشکلات گردشگری حل شود. ما نسبت به چالش‌ها آشنا هستیم؛ مهمترین دغدغه‌ها نظام بروکراسی است و این مساله را باید حل کنیم. کاری جز تسهیل گری نداریم و هیچ مسئولی حق ندارد برای انجام کار مردم منت بگذارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اضافه کرد: ۲۷۰۰ پروژه گردشگری در کشور داریم؛ بخش خصوصی ۸۳۸ همت در کشور و در تهران ۳۵۵ همت سرمایه‌گذاری کرده است و نمی‌توانیم نسبت به این مساله بی توجه باشیم. ۱۱۹۵ پروژه با ۵۰ درصد و ۳۷۳ بالای ۸۰ درصد در کشور داریم و در استان تهران نیز ۱۰۱ پروژه با ۳۵۵ همت پروژه سرمایه گذاری دارد و باید این پروژه‌ها را تکمیل کنیم و پروژه‌های گردشگری تهران باید حداکثر ۱۰ برابر افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه استان تهران برای ما یک کشور است چرا که تصویر ایران در تهران دیده می‌شود اظهار کرد: باید در ساختار برای تهران تفاوت قائل شویم. سطح استان تهران را از نظر مدیریتی ارتقا دادیم و مجلس هم در کنار ماست؛ استاندار تهران در توسعه اختیارات گردشگری اختیارات لازم را دارد و معاونان و مدیران کل در کنار استاندار خواهند بود.

صالحی امیری اظهار کرد: در نمایشگاه اکسپو سال گذشته ۳۸۰۰ تخت تقاضا از کشور‌های مختلف داشتیم، اما ۲۸۰۰ تخت در پایتخت داشتیم و در این خصوص مشکل داشتیم. باید روی توسعه هتل‌ها و زیرساخت‌های گردشگری شهر تهران بیشتر کار کنیم.

وی درخصوص آخرین آمار‌های جذب گردشگری گفت: در فروردین و اردییهشت رشد ۳۰ درصد داشتیم. در خرداد، تیر و مرداد کاهش داشتیم، اما در شهریور در حال بازگشت به شرایط عادی هستیم. در مجموع ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر وارد کشور شدند؛ حدود ۱۵ درصد در ۶ ماهه اول ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ کاهش گردشگر داشتیم و این به دلیل شرایط جنگ بود. می‌توانیم بگوییم با وضع موجود به شرایط سال قبل برسیم و با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل می‌توانیم به ۸ میلیون گردشگر برسیم. همه می‌دانیم خسارات گردشگری بعد از جنگ آغاز شد، اما باید مدیریت کنیم. با وزارت خارجه برای جذب گردشگر در کشور‌های هدف جلسه داشتیم و اقدامات لازم برای رویکردهایمان را انجام خواهیم داد.

ورود ۲۰۰ کالای موردنیاز هتل‌ها بدون عوارض گمرگی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد: دولت ۵ مشوق جدید برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است؛ ازین پس سرمایه گذاران می‌توانند مجتمع ترکیبی بسازند، می‌توانند ۲۰۰ کالای مورد نیاز هتل با عوارض گمرک صفر وارد کنند و معافیت ۸۰ درصدی عوارض شهرداری دارند. همچنین می‌توان کاربری زمین‌های کشاورزی و باغات را به مراکز گردشگری تغییر داد؛ ضمن اینکه هزینه‌های آب و برق هتل‌ها کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: با افزایش بودجه قابل توجه می‌توانیم گره‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری را باز کنیم؛ خواهش دارم سرمایه گذاران همکاری کنند و ما نیز موانع را رفع می‌کنیم. در بهبهان و سد مارون و سد شهید عباسپور پروژه گردشگری در حال انجام است و برنامه ریزی شده چنین پروژه‌های گردشگری اجرا شود؛ ما آمده‌ایم تا هر چه توان داریم بگذاریم. ما معتقدیم در کنار فرودگاه امام (ره) پروژه‌های گردشگری نیاز است و ممانعتی در این خصوص نخواهیم داشت. موتور محرکه کشور بخش خصوصی است و ما باید تسهیل گری کنیم و موانع را رفع کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان با اشاره به وضعیت صنایع دستی در کشور تصریح کرد: بیمه هنرمندان صنایع دستی، عرضه کالا در نمایشگاه‌های صنایع دستی، صادرات صنایع دستی از سه مشکل این حوزه هستند که باید آن را حل کنیم.