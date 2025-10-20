باشگاه خبرنگاران جوان - نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی که از شب گذشته به فسا سفر کرده بود، پس از بازدید از پروژههای راه، مسکن و شهرسازی این شهرستان، در جلسه شورای اداری فسا حاضر شد تا برای چند پروژه معطلمانده، تصمیمگیری شود.
نخستین مصوبه او در این نشست، اختصاص یک میلیارد تومان از محل صندوق ذخیره فرهنگیان برای تجهیز و ساماندهی خانه معلم فسا بود.
علی نیکزاد گفت: تکمیل راه آهن شیراز به گل گهر بسیار مهم است چرا که این منطقه را به دنیای ریلی وصل میکند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند در این سفر به دنبال کمک به شتاب گرفتن این پروژه هستیم، اما اقدام اصلی در این زمینه باید طی جلساتی در تهران انجام شود.
او با اشاره به اینکه نمایندگان مردم فارس، ریاست چهار کمیسیون از ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی را به عهده دارند، پیشنهاد کرد: میتوانیم پس از جمعبندی و ارائه مجمع نمایندگان فارس، جلسهای را در مجلس شورای اسلامی برگزار و برای تخصیص اعتباری بسیار بیشتر آنچه در بودجه دیده میشود به تکمیل این پروژه اختصاص دهیم.
به گفته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، راهآهن گلگهر – شیراز، از ایستگاه گلگهر سیرجان در محور دوخطه بافق – بندرعباس آغاز شده و با عبور از مناطق قطرویه، نیریز، استهبان، فسا و سروستان به ایستگاه گشنکان در مسیر راهآهن شیراز – بوشهر – عسلویه متصل میشود و از مجموع مسیر یادشده، حدود ۳۰ کیلومتر در محدوده استان کرمان و ۳۱۵ کیلومتر در استان فارس قرار دارد و طرح بهصورت تکخطه در چهار قطعه مطالعاتی طراحی شده است.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی درباره خط آنتنی این خط ریلی نیز گفت: قرار است ۳۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل راه آهن آنتنی که به فسا ختم میشود، از محل سازمان ملی زمین و مسکن تامین شود.
نیکزاد اضافه کرد: سازمان ایمیدرو نیز از محل تبصره ۶ ماده ۱۴، یکصد میلیارد تومان به این خط اهن اختصاص خواهد داد.
او که در مراسم کلنگ زنی ۲ قطعه از بهسازی محور قدیم فسا - داراب نیز حضور یافته بود، گفت: این محور مواصلاتی در یک اقدام برادرانه از سوی داراب و فسا در حال انجام است و اکنون نیز ۲ قطعه جدید ان کلنگزنی شد.
نیکزاد ادامه داد: یکی از این قطعات که در ۱۰ کیلومتری اجرایی شد، ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار ملی دارد و معاونت برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی نیز قول تخصیص ۱۰۰ درصدی آن را داده است.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعه دیگر نیز به طول ۱۱ کیلومتر است و ۲۰۰ میلیارد تومان ردیف اعتباری ملی دارد.
او اضافه کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز ۱۲۰ میلیارد تومان از محل توازن لایحه بودجه، به این پروژه اختصاص خواهد داد.
نیکزاد با اشاره به پروژه مسکن ملی فسا، گفت: با پیگیری مسئولان شهرستانی، باید مساله پرداخت تسهیلات از سوی بانکها ظرف ۲۰ روز حل شود.
او افزود: آمادهسازی فضا نیز از سوی سازمان ملی زمین و مسکن انجام خواهد شد.
اردوگاه شهید رجایی فسا با ۴۰۰ واحد مسکونی به عنوان یکی از سکونت گاههای این شهرستان، با مشکلات جدی روبهرو است و اجرای طرح بازآفرینی شهری این اردوگاه بهبود سطح زندگی سطح زندگی بیش از ۲ هزار نفر از اهالی این منطقه در دستور کار قرار دارد.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برنامهریزی برای تعیین تکلیف ساماندهی سکونتگاه شهید رجایی فسا باید تا ۲۰ آبان ماه انجام و ارائه شود تا مساله از طریق واگذاری یا مشارکت سرمایهگذار، حل شود.
شهرستان فسا در فاصله ۱۰۴ کیلومتری شمال داراب واقع شده است.
منبع: راه و شهرسازی