باشگاه خبرنگاران جوان - با انعقاد تفاهمنامه میان استانداری فارس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به امضای حسینعلی امیری و سید عباس صالحی رسید، دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر به استان فارس منتقل شد و این رویداد مهم بینالمللی از امسال به میزبانی شیراز برگزار میشود.
استاندار فارس در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان استانداری فارس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از انتقال دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر به شیراز خبر داد و این اقدام را نقطه عطفی در توسعه فرهنگی استان فارس و تقویت دیپلماسی فرهنگی با محوریت شیراز دانست.
حسینعلی امیری با قدردانی از همراهی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پذیرش میزبانی جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، گفت: جشنواره فیلم فجر، بهواسطه پیوند ذاتی با انقلاب اسلامی، حامل مفاهیم ارزشی و فرهنگی است و در استان فارس نیز با استقبال و توجه ویژهای مواجه خواهد شد.
او با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «بهترین نقطهای از کشور ما که این سه عنصرِ تلفیقشده و ترکیبشده (دین، حماسه و هنر) در آن به وضوح مشاهده میشود، فارس و شیراز است»، افزود: مصادیق این سه عنصر را میتوان بهزیباترین وجه در فارس به نمایش گذاشت چرا که شیراز بهعنوان سومین حرم اهل بیت (علیهمالسلام) و محل تلاقی تمدنهای پیش از اسلام و اسلامی، ظرفیت بینظیری برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و هنری فراهم کرده است.
امیری با تأکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی در شرایط کنونی منطقه و جهان گفت: در شرایطی که دشمنان ایران به دنبال ایرانهراسی و منزویسازی کشور هستند، برگزاری رویدادهایی، چون جشنواره جهانی فیلم فجر میتواند نقش مؤثری در معرفی تمدن، فرهنگ و هنر ایرانی ایفا کند.
او با یادآوری ظرفیتهای بالای فارس در میزبانی از رویدادهای بینالمللی و تجربه موفق برگزاری اکسپو ۲۰۲۵ شیراز افزود: در این رویداد، بیش از ۱۵۷ هیئت از کشورهای منطقه حضور یافتند و تفاهمنامههایی به ارزش ۳ میلیارد دلار امضا شد که بازتابی بینظیر در عرصه دیپلماسی اقتصادی داشت.
استاندار فارس همچنین برگزاری کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و تاجیکستان در شیراز و برگزار اجلاس دیپماسی اقتصادی منطقهای را تجربهای ارزشمند توصیف کرد که مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت.
او در پایان با تأکید بر آمادگی کامل استان فارس برای برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: تمام امکانات استان در این مسیر در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مهدی رنجبر مدیرکل جوان و پرانرژیِ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواهد بود.
امیری ابراز امیدواری کرد برگزاری این جشنواره بتواند به یک جریان فرهنگی ملی و بینالمللی تبدیل شود و نقش مؤثری در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به جهانیان ایفا کند.
منبع: استانداری فارس