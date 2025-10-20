باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تداوم اعتراضات سراسری علیه ترامپ در آمریکا + فیلم

تظاهرات گسترده در بیش از ۲۷۰۰ نقطه آمریکا علیه سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا همچنان ادامه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تظاهرات در آمریکا با شعار «نه به پادشاهان» علیه تصمیمات یکجانبه ترامپ برگزار می شود و هنرمندان این کشور هم به آن پیوسته اند.

