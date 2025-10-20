باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - صفدر نیازی شهرکی معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از چند طرح آب و خاک شهرستان بیضا، با اشاره به ضرورت توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و انتقال آب با لوله، اظهار کرد: در حوزه سامانه‌های نوین آبیاری آماده همکاری با متقاضیان هستیم.

او، با اشاره به پرداخت سهم استان فارس از ردیف ملی توسعه شبکه‌های آبیاری، گفت: باید کانال‌های خاکی را بتنی کنیم و برای این کار علاوه بر تامین اعتبار از منابع مختلف، از محل خودیاری کشاورزان نیز کمک بگیریم.

نیازی شهرکی به اختصاص ردیف استانی برای طرح انتقال آب با لوله در بودجه امسال اشاره و اظهار امیدواری کرد: بتوانیم ردیف بودجه مناسبی برای این مهم دریافت کنیم.

او اضافه کرد: از کشاورزان و همه ذی‌نفعان دعوت می‌شود تا از این ظرفیت برای توسعه پایدار کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آبی بهره ببرند.