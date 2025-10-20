فرماندار مرکز لرستان با اشاره به جمعیت بالای مناطق حاشیه‌ای خرم‌آباد گفت: با اجرای طرح تفصیلی، مشکلات خدمات‌رسانی و ساخت‌وسازهای بی‌رویه در این مناطق سامان می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نورالدین درمنان، فرماندار مرکز لرستان گفت:  روستای پاپی خالدار بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد و به دلیل نبود نظارت کافی بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز، گسترش زیادی یافته است. به همین دلیل خدمات‌رسانی مطلوبی به اهالی صورت نگرفته است.

وی افزود: بحث تعیین محدوده روستا، تصویب طرح خدمات‌رسانی و پیگیری مطالبات مردم در حوزه‌های بهسازی معابر، آسفالت، نوسانات برق و بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در بازه زمانی مشخص، اقدامات لازم انجام شود

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر روند اجرایی وعده‌ها ادامه داد:تعدادی از افراد به نمایندگی از مردم مشخص شده‌اند تا به‌صورت هفتگی با هماهنگی دهیار، بخشدار مرکزی و متنفذین منطقه جلساتی برگزار و روند رفع مشکلات پیگیری شود.

درمنان با اشاره به جمعیت بالای پاپی‌خالدار علیا و نزدیکی آن به شهر خرم‌آباد اظهار کرد:در حال بررسی هستیم تا با هماهنگی مدیران ارشد استان و بر اساس ضوابط قانونی، این منطقه به شهر الحاق شود. در صورت اجرای طرح تفصیلی، ساخت‌وسازها سامان می‌یابد و خدمات‌رسانی به شکل مطلوب‌تری انجام خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این طرح، دیگر شاهد گسترش بی‌رویه و غیرقانونی حاشیه شهر خرم‌آباد نخواهیم بود

فرماندار شهرستان خرم‌آباد گفت:در ۴۰ روستا، ۴۰۰ هزار مترمربع عملیات بهسازی در حال اجراست. در همین روستا نیز بخش زیادی از زیرسازی انجام شده و مدیرکل بنیاد مسکن لرستان قول داده تا پایان امسال ۱۵ هزار مترمربع از معابر پاپی‌خالدار علیا آسفالت شود.

وی ادامه داد: مدیر برق شهرستان نیز موظف شد برق‌رسانی به این منطقه را تقویت کند و بخشداری مرکزی لرستان پیگیر مسائل بهداشتی و عمرانی خواهد بود.

برچسب ها: فرمانداری ، ساماندهی
خبرهای مرتبط
طرح ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی ویژه اجلاس سران جنبش غیر متعهدها
همدان؛
نشست ستاد ساماندهی امور جوانان در رزن
تولید با کیفیت محصولات مساوی با رونق بازار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز تحول شهری در خرم‌آباد؛ آیا ترافیک شهر پایان می یابد؟
شعله‌ای خاموش در دل کوه؛ آتشکده تنگ گراز هویتی فرهنگی در امید جهانی شدن
۹ فوتی و مصدوم در تصادف محور خرم آباد- سلسله
کشف اشیاء باستانی در دورود
سرزمین چشمه ها در سایه نبود کیفیت آب سالم و پایدار
آینده تحصیل در لرستان زیر سایه‌ی دیوارهای نیمه‌کاره
آخرین اخبار
سرزمین چشمه ها در سایه نبود کیفیت آب سالم و پایدار
۹ فوتی و مصدوم در تصادف محور خرم آباد- سلسله
کشف اشیاء باستانی در دورود
آینده تحصیل در لرستان زیر سایه‌ی دیوارهای نیمه‌کاره
شعله‌ای خاموش در دل کوه؛ آتشکده تنگ گراز هویتی فرهنگی در امید جهانی شدن
آغاز تحول شهری در خرم‌آباد؛ آیا ترافیک شهر پایان می یابد؟
روستا‌های معمولان؛ میراث سیل و غفلت زیرساختی
جولان سگ‌های ولگرد در خیابان‌های خرم آباد؛ بحران بهداشتی یا بازتابی از مدیریت شهری؟
نمایی از پاییزِ رؤیایی لرستان + فیلم
آماده‌باش کامل در لرستان برای مقابله با تب برفکی؛ هیچ موردی از بیماری گزارش نشده است
بیش از ۲۲۰ کارگاه فنی و حرفه‌ای در خدمت اشتغال جوانان
بازنگری طرح هادی ۹۴۱ روستا به ایستگاه پایانی رسید
آغاز فصل تازه سفرهای معنوی در لرستان؛ اعزام ۲۳ هزار نفر به اردوهای راهیان نور
نظارت بر بازار لرستان؛ ۹ هزار بازرسی و تشکیل دو هزار پرونده تعزیراتی در نیمه نخست سال
پاپی‌خالدار علیا در آستانه تغییر هویت؛ نماینده خرم‌آباد خواستار تعیین تکلیف منطقه شد
با اجرای طرح تفصیلی، مشکلات حومه خرم‌آباد سامان می‌گیرد
اجرای ۲۰ پروژه آموزشی در لرستان با اعتبار ۷۷۰ میلیارد ریال
از ۹ ساختگاه خورشیدی تا ۷۳۲ نیروگاه خانگی؛ مسیر استان به سمت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر
لرستان در مسیر صنعتی‌شدن؛ بروجرد قلب تپنده توسعه اقتصادی استان