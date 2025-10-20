باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نورالدین درمنان، فرماندار مرکز لرستان گفت: روستای پاپی خالدار بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد و به دلیل نبود نظارت کافی بر ساختوسازهای غیرمجاز، گسترش زیادی یافته است. به همین دلیل خدماترسانی مطلوبی به اهالی صورت نگرفته است.
وی افزود: بحث تعیین محدوده روستا، تصویب طرح خدماترسانی و پیگیری مطالبات مردم در حوزههای بهسازی معابر، آسفالت، نوسانات برق و بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در بازه زمانی مشخص، اقدامات لازم انجام شود
فرماندار خرمآباد با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر روند اجرایی وعدهها ادامه داد:تعدادی از افراد به نمایندگی از مردم مشخص شدهاند تا بهصورت هفتگی با هماهنگی دهیار، بخشدار مرکزی و متنفذین منطقه جلساتی برگزار و روند رفع مشکلات پیگیری شود.
درمنان با اشاره به جمعیت بالای پاپیخالدار علیا و نزدیکی آن به شهر خرمآباد اظهار کرد:در حال بررسی هستیم تا با هماهنگی مدیران ارشد استان و بر اساس ضوابط قانونی، این منطقه به شهر الحاق شود. در صورت اجرای طرح تفصیلی، ساختوسازها سامان مییابد و خدماترسانی به شکل مطلوبتری انجام خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این طرح، دیگر شاهد گسترش بیرویه و غیرقانونی حاشیه شهر خرمآباد نخواهیم بود
فرماندار شهرستان خرمآباد گفت:در ۴۰ روستا، ۴۰۰ هزار مترمربع عملیات بهسازی در حال اجراست. در همین روستا نیز بخش زیادی از زیرسازی انجام شده و مدیرکل بنیاد مسکن لرستان قول داده تا پایان امسال ۱۵ هزار مترمربع از معابر پاپیخالدار علیا آسفالت شود.
وی ادامه داد: مدیر برق شهرستان نیز موظف شد برقرسانی به این منطقه را تقویت کند و بخشداری مرکزی لرستان پیگیر مسائل بهداشتی و عمرانی خواهد بود.