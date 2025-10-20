بخش کشاورزی غزه بر اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی متحمل ۲.۸ میلیارد دلار خسارت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «محمد ابو عوده»، سخنگوی وزارت کشاورزی غزه روز دوشنبه به خبرگزاری قطر (QNA) اعلام کرد که بخش کشاورزی به دلیل هدفگیری سیستماتیک و تخریب عمدی بخش عظیمی از ظرفیتهای کشاورزی غزه توسط رژیم صهیونیستی، متحمل خسارات سرسامآوری شده است.
وی تأکید کرد که این ویرانی همهجانبه بوده و تمام بخشها و عرصههای کشاورزی غزه از جمله چاههای آب، دامها، شیلات، مزارع لبنی و طیور و گلخانهها را دربرگرفته است.
ابو عوده آشکار کرد که رقم ۲.۸ میلیارد دلار نشاندهنده کل خسارات اولیه بخش کشاورزی غزه در طول دو سال تجاوز رژیم صهیونیستی و هدفگیری عمدی و سیستماتیک تمامی اجزای کشاورزی در این نوار است.
وی توضیح داد که ۹۴ درصد از زمینهای کشاورزی نوار غزه از مجموع ۱۷۸ هزار دونوم(یکای اندازه گیری) توسط نیروهای اشغالگر نابود شده و ۱،۲۲۳ چاه کشاورزی نیز از کار افتادهاند.
ابو عوده اظهار داشت که ۹۳ هزار دونوم از زمینهای تحت کشت سبزیجات به تنها ۴ هزار دونوم کاهش یافته است، در حالی که تقریباً ۸۵ درصد از گلخانههای کشاورزی که قبلاً سبزیجات مورد نیاز ساکنان نوار غزه را تولید میکردند، تخریب شدهاند.
به گفته وی، این امر منجر به کاهش تولید سبزیجات از حدود ۴۰۵،۰۰۰ تن در سال به حدود ۲۸،۰۰۰ تن شده که برای تأمین نیازهای جمعیت نوار غزه در میانه جنگ و قحطی که مردم تحمل میکنند، کافی نیست.
وی خاطرنشان کرد که بخش شیلات به طور ۱۰۰ درصد تحت تأثیر قرار گرفته است، که دلیل آن هدفگیری مناطق ماهیگیری توسط نیروهای اشغالگر، تخریب تجهیزات و قایقهای ماهیگیران، و همچنین بازداشت یا کشتن هر کسی که قصد داشته برای امرار معاش به دریا برود، در کنار ممنوعیت فعالیت ماهیگیران در دریای غزه در طول دوره این یورش بوده است.
ابو عوده افزود: از زمان کاشت محصولات کشاورزی فصلی، بیش از یک فصل در طول جنگ دو ساله گذشت که خسارات عظیمی را به دلیل کاهش تولید ناشی از تخریب و ویرانی عمدی و سیستماتیک رژیم صهیونیستی، به ویژه برای انواع محصولات شناخته شده در غزه، متحمل شد.
نوار غزه پس از دو سال جنگ نابودگری که تمامی ارکان زندگی را تحت تأثیر قرار داده، در بیکاری گرفتار شده است. نرخ بیکاری در فلسطین در جریان تهاجم به کرانه باختری و نوار غزه به ۵۰ درصد رسیده است.
این گزارش اضافه کرد که این نرخ در کرانه باختری ۳۴ درصد و در نوار غزه ۸۰ درصد است، در حالی که تعداد بیکاران در فلسطین به حدود ۵۵۰،۰۰۰ نفر رسیده است.
توافق آتشبس بین جنبش حماس و نیروهای اشغالگر صهیونیست هفته گذشته پس از عقبنشینی ارتش اشغالگر از مواضع و مناطق مسکونی در نوار غزه به اجرا درآمد. این امر با بازگشت آوارگان به شمال نوار غزه به عنوان بخشی از فاز اول طرح «دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ علیه غزه همراه بود.
