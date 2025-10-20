بخش کشاورزی غزه بر اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی متحمل ۲.۸ میلیارد دلار خسارت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «محمد ابو عوده»، سخنگوی وزارت کشاورزی غزه روز دوشنبه به خبرگزاری قطر (QNA) اعلام کرد که بخش کشاورزی به دلیل هدفگیری سیستماتیک و تخریب عمدی بخش عظیمی از ظرفیت‌های کشاورزی غزه توسط رژیم صهیونیستی، متحمل خسارات سرسام‌آوری شده است.

وی تأکید کرد که این ویرانی همه‌جانبه بوده و تمام بخش‌ها و عرصه‌های کشاورزی غزه از جمله چاه‌های آب، دام‌ها، شیلات، مزارع لبنی و طیور و گلخانه‌ها را دربرگرفته است.

ابو عوده آشکار کرد که رقم ۲.۸ میلیارد دلار نشان‌دهنده کل خسارات اولیه بخش کشاورزی غزه در طول دو سال تجاوز رژیم صهیونیستی و هدفگیری عمدی و سیستماتیک تمامی اجزای کشاورزی در این نوار است.

وی توضیح داد که ۹۴ درصد از زمین‌های کشاورزی نوار غزه از مجموع ۱۷۸ هزار دونوم(یکای اندازه گیری) توسط نیرو‌های اشغالگر نابود شده و ۱،۲۲۳ چاه کشاورزی نیز از کار افتاده‌اند.

ابو عوده اظهار داشت که ۹۳ هزار دونوم از زمین‌های تحت کشت سبزیجات به تنها ۴ هزار دونوم کاهش یافته است، در حالی که تقریباً ۸۵ درصد از گلخانه‌های کشاورزی که قبلاً سبزیجات مورد نیاز ساکنان نوار غزه را تولید می‌کردند، تخریب شده‌اند.

به گفته وی، این امر منجر به کاهش تولید سبزیجات از حدود ۴۰۵،۰۰۰ تن در سال به حدود ۲۸،۰۰۰ تن شده که برای تأمین نیاز‌های جمعیت نوار غزه در میانه جنگ و قحطی که مردم تحمل می‌کنند، کافی نیست.

وی خاطرنشان کرد که بخش شیلات به طور ۱۰۰ درصد تحت تأثیر قرار گرفته است، که دلیل آن هدفگیری مناطق ماهیگیری توسط نیرو‌های اشغالگر، تخریب تجهیزات و قایق‌های ماهیگیران، و همچنین بازداشت یا کشتن هر کسی که قصد داشته برای امرار معاش به دریا برود، در کنار ممنوعیت فعالیت ماهیگیران در دریای غزه در طول دوره این یورش بوده است.

ابو عوده افزود: از زمان کاشت محصولات کشاورزی فصلی، بیش از یک فصل در طول جنگ دو ساله گذشت که خسارات عظیمی را به دلیل کاهش تولید ناشی از تخریب و ویرانی عمدی و سیستماتیک رژیم صهیونیستی، به ویژه برای انواع محصولات شناخته شده در غزه، متحمل شد.

نوار غزه پس از دو سال جنگ نابودگری که تمامی ارکان زندگی را تحت تأثیر قرار داده، در بیکاری گرفتار شده است. نرخ بیکاری در فلسطین در جریان تهاجم به کرانه باختری و نوار غزه به ۵۰ درصد رسیده است.

این گزارش اضافه کرد که این نرخ در کرانه باختری ۳۴ درصد و در نوار غزه ۸۰ درصد است، در حالی که تعداد بیکاران در فلسطین به حدود ۵۵۰،۰۰۰ نفر رسیده است.

توافق آتش‌بس بین جنبش حماس و نیرو‌های اشغالگر صهیونیست هفته گذشته پس از عقب‌نشینی ارتش اشغالگر از مواضع و مناطق مسکونی در نوار غزه به اجرا درآمد. این امر با بازگشت آوارگان به شمال نوار غزه به عنوان بخشی از فاز اول طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ علیه غزه همراه بود.

منبع: گالف نیوز

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
جابجایی خانواده شهید هنیه از غزه
اتحادیه اروپا: تحریم اسرائیل با وجود آتش‌بس غزه همچنان روی میز است
جسد اسیر اسرائیلی تحویل داده شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آقای وقت‌نشناس
دستور کار مشترک تهران - مسکو
کریدور زنگزور و شکل‌گیری نظم جدید غرب‌محور در قفقاز جنوبی
سانائه تاکایچی، اولین زن در راس قدرت ژاپن کیست؟
پیشنهاد شرم‌آور وزیر صهیونیستی در خصوص سوزاندن پیکر شهید سنوار
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
بابی ویلان: شعار مرگ بر ارتش اسرائیل را دوباره می‌دهم
حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
آخرین اخبار
ترامپ: آمریکا در مذاکرات با چین عملکرد خوبی خواهد داشت
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برکنار شد
ونس: طرح غزه بهتر از حد انتظار پیش می‌رود
شیخ نعیم قاسم: اهداف اسرائیل محقق نشده است/ سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
اسرائیل خواستار تجدیدنظر نخست وزیر کانادا درباره دستگیری نتانیاهو شد
دیدار قریب الوقوع ولیعهد سعودی با ترامپ در کاخ سفید
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
کاهش ۳ درصدی طلای جهانی در پی ادامه روند نزولی فلزات گرانبها
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
برگزاری جلسات محرمانه میان عراق و سوریه
بانک جهانی: هزینه بازسازی سوریه ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد شد
رئیس جمهور کلمبیا، ترامپ را به تلاش برای حمله به ونزوئلا متهم کرد
سوریه به دنبال لغو رسمی تحریم‌های آمریکا تا پایان سال
نتانیاهو و رئیس اطلاعات مصر در قدس اشغالی دیدار کردند
مکرون: فقط زلنسکی می‌تواند درباره امتیازات ارضی مذاکره کند
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
انگلیس پشت پرده انفجار نورد استریم؟
واگرایی واشنگتن و اروپا؛ آمریکا به طرح مصادره دارایی‌های روسیه نمی‌پیوندد
آقای وقت‌نشناس
حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند
هشدار لهستان به پوتین در خصوص عبور از حریم هوایی این کشور
سانائه تاکایچی، اولین زن در راس قدرت ژاپن کیست؟
مخالفت شدید نتانیاهو با حضور ترکیه و قطر در غزه
بابی ویلان: شعار مرگ بر ارتش اسرائیل را دوباره می‌دهم
درخواست اردوغان برای تمدید حضور ارتش ترکیه در عراق، سوریه و لبنان
کریدور زنگزور و شکل‌گیری نظم جدید غرب‌محور در قفقاز جنوبی
ادامه محاصره انسان‌ستیزانه غزه؛ کمک‌ها به یک‌ششم میزان تعهدشده رسید