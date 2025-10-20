منطقه پاپی‌خالدار علیا با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر، سال‌هاست در بلاتکلیفی میان روستا و شهر قرار دارد. نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس خواستار تعیین وضعیت این منطقه و رسیدگی فوری به مشکلات زیرساختی آن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- توسعه نامتوازن شهری و گسترش حاشیه‌نشینی از چالش‌های اصلی مدیریت شهری در لرستان است.

 مناطقی همچون پاپی‌خالدار علیا که در نزدیکی خرم‌آباد قرار دارند، با رشد جمعیت، چهره‌ای شهری به خود گرفته‌اند اما از نظر اداری همچنان «روستا» محسوب می‌شوند. این وضعیت بلاتکلیف نه‌تنها بر ارائه خدمات شهری اثر گذاشته، بلکه مشکلاتی در حوزه بهداشت، زیرساخت و رفاه عمومی به وجود آورده است. حالا نماینده مردم در مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف این منطقه تأکید دارد.

جمعیت ۱۰ هزار نفری در قالب یک «روستا»

هادی هاشمی‌نیا، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفتمنطقه پاپی‌خالدار شرایط یک روستا را ندارد و جمعیت آن به حدود ۱۰ هزار نفر می‌رسد، بنابراین باید تعیین تکلیف شود.

او افزود: خوشحالیم که خواسته‌های مردم به گوش مسئولان رسیده است. حضور فرماندار و مدیران شهرستان در این منطقه نشان از اراده جدی برای تغییر وضعیت موجود دارد.

هاشمی‌نیا با تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت خدمات عمومی اظهار کرد:بهداشت و درمان باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. همچنین مردم باید مسئولان را در انجام کارها همراهی کنند و مشکلات منطقه اولویت‌بندی شود.

وی ادامه داد: بهداشت، درمان و آسفالت معابر از اولویت‌های اصلی این منطقه است و از مسئولان اجرایی می‌خواهم در یک زمان‌بندی مشخص برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

نماینده خرم‌آباد و چگنی گفت:مشکلات این منطقه پیش‌تر به مسئولان گزارش شده بود و امروز فرماندار، بخشدار مرکزی و مدیران اجرایی شهرستان در مسجد منطقه حضور یافتند که این حضور نشانه ادامه رسیدگی به خواسته‌های مردم است.

او افزود: مسئولان قول دادند در اسرع وقت، به‌ویژه در زمینه مشکلات بهداشتی و نوسانات برق، اقدامات عملی انجام دهند.

هاشمی‌نیا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گسترش بافت‌های روستایی در حاشیه شهر خرم‌آباد گفت:ضروری است طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد با در نظر گرفتن روستاهای بزرگ اطراف شهر تهیه شود تا مشکلات این مناطق نیز در قالب طرح‌های شهری مرتفع شود.

 

