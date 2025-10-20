تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با شکست چین مسابقات خود را در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود که مسابقات والیبال پسران از ۲۷ مهر تا هفتم آبان با برگزاری ۳۵ دیدار پیگیری خواهد شد.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران که یکی از ۱۲ تیم شرکت کننده در این بازی‌ها است با تیم‌های چین و قطر در گروه دوم مقدماتی همگروه است.

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران از ساعت ۱۷ امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف چین رفت و سه بر صفر این تیم را از پیش رو برداشت.

ملی پوشان والیبال ایران در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۹، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا در نخستین گام با اقتدار فاتح میدان شوند.

سید حسین زمانی، شنتیا به‌نژاد، امیر نادری، محمدامین رحیمی، نیما باطنی و مهدی سخاوی ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در این مسابقه بود.

امیرمحمد رمضانی، پارسا گله‌دار، امیرمحمد رفیعی‌راد، مبین کلاسنگیانی، آرمین آسیایی و سیدمحمد موسوی دیگر بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال پسر ایران در این رقابت‌ها هستند.

مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان این تیم را همراهی می‌کنند.

شاگردان عادل غلامی ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه در دومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف قطر می‌روند.

برچسب ها: تیم ملی والیبال نوجوانان ایران ، والیبال نوجوانان ، والیبال
خبرهای مرتبط
رئیس فدراسیون والیبال خبر داد:
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
تیم ملی والیبال ساحلی ایران گام نخست را محکم برداشت
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
تقوی: پزشکان قطری خبر‌های امیدوار کننده‌ای درباره صابر کاظمی اعلام نمی‌کنند
بیانیه رسمی باشگاه الریان قطر در مورد صابر کاظمی
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرچمدار ایران تغییر کرد/ علی داودی به بازی‌های کشور‌های اسلامی نمی‌رود
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
رکورد جدیدی برای یامال در تقابل با تیم مهدی طارمی
کارشناس اماراتی: فرهاد مجیدی مقصر نتایج اخیر البطائح است
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
امید استقلالی‌ها به رای دادگاه CAS
آخرین اخبار
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت
حضور مظفر در همایش سالیانه فیفا؛ افتخاری دیگر برای فوتسال بانوان
ابراز رضایت ساپینتو از بازیکنان خط دفاعی استقلال
دومین برد دختران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین
سرپرست تیم کبدی دختران: با آمادگی کامل به دنبال فینال هستیم
صولت: به دنبال فینال و قهرمانی در بحرین هستیم
رکورد جدیدی برای یامال در تقابل با تیم مهدی طارمی
برگزاری انتخابات فدراسیون تازه تاسیس در آذرماه/ ثبت‌نام‌ها باطل نمی‌شود