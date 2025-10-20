باشگاه خبرنگاران جوان - سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار میشود که مسابقات والیبال پسران از ۲۷ مهر تا هفتم آبان با برگزاری ۳۵ دیدار پیگیری خواهد شد.
تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران که یکی از ۱۲ تیم شرکت کننده در این بازیها است با تیمهای چین و قطر در گروه دوم مقدماتی همگروه است.
تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال ایران از ساعت ۱۷ امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف چین رفت و سه بر صفر این تیم را از پیش رو برداشت.
ملی پوشان والیبال ایران در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۹، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا در نخستین گام با اقتدار فاتح میدان شوند.
سید حسین زمانی، شنتیا بهنژاد، امیر نادری، محمدامین رحیمی، نیما باطنی و مهدی سخاوی ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در این مسابقه بود.
امیرمحمد رمضانی، پارسا گلهدار، امیرمحمد رفیعیراد، مبین کلاسنگیانی، آرمین آسیایی و سیدمحمد موسوی دیگر بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال پسر ایران در این رقابتها هستند.
مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان این تیم را همراهی میکنند.
شاگردان عادل غلامی ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز سهشنبه ۲۹ مهرماه در دومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف قطر میروند.