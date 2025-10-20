بازار لرستان در نیمه نخست امسال زیر ذره‌بین بازرسان اتاق اصناف قرار گرفت. در نتیجه این نظارت‌ها، بیش از ۹ هزار مورد بازرسی انجام و دو هزار و ۱۰۰ پرونده تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-صادق ناصری، رئیس اتاق اصناف استان لرستان، با اشاره به گستردگی فعالیت‌های نظارتی این نهاد گفت:در شش‌ماهه نخست امسال نزدیک به ۹ هزار بازرسی در سطح استان انجام شده است.

او افزود: از این تعداد، دو هزار و ۱۰۰ پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان لرستان ارسال شده است.

ناصری با بیان اینکه نظارت‌های دوره‌ای و موضوعی در قالب گشت‌های مشترک انجام می‌شود، تصریح کرد:هدف اصلی این بازرسی‌ها نه فقط برخورد با متخلفان، بلکه ایجاد نظم و اعتماد میان اصناف و مردم است. رعایت قیمت مصوب، درج برچسب کالا و برخورد مناسب با مشتری از جمله شاخص‌هایی است که در این بازرسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

رسیدگی به ۱۶۰۰ شکایت مردمی

رئیس اتاق اصناف لرستان همچنین به بخش شکایات مردمی اشاره کرد و گفت:در بحث شکایات از واحدهای صنفی، هزار و ۶۰۰ مورد شکایت کارشناسی شده توسط اتحادیه‌های مرکز استان بررسی و رسیدگی شده است.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در گزارش تخلفات نقش مهمی در کنترل بازار دارد و ما از طریق سامانه‌های ارتباطی و تلفن‌های پاسخگویی، آماده دریافت گزارش‌های مردمی هستیم.

 

برچسب ها: اتاق اصناف ، نظارت
خبرهای مرتبط
تعطیلی آرایشگاه زنانه و مردانه در حال بررسی است
ایلام؛
برپایی نمایشگاه بهاره‌ی ایلام
رودهن/بخشدار رودهن خبر داد:
استقرار اتاق اصناف در رودهن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز تحول شهری در خرم‌آباد؛ آیا ترافیک شهر پایان می یابد؟
شعله‌ای خاموش در دل کوه؛ آتشکده تنگ گراز هویتی فرهنگی در امید جهانی شدن
۹ فوتی و مصدوم در تصادف محور خرم آباد- سلسله
کشف اشیاء باستانی در دورود
سرزمین چشمه ها در سایه نبود کیفیت آب سالم و پایدار
آینده تحصیل در لرستان زیر سایه‌ی دیوارهای نیمه‌کاره
آخرین اخبار
سرزمین چشمه ها در سایه نبود کیفیت آب سالم و پایدار
۹ فوتی و مصدوم در تصادف محور خرم آباد- سلسله
کشف اشیاء باستانی در دورود
آینده تحصیل در لرستان زیر سایه‌ی دیوارهای نیمه‌کاره
شعله‌ای خاموش در دل کوه؛ آتشکده تنگ گراز هویتی فرهنگی در امید جهانی شدن
آغاز تحول شهری در خرم‌آباد؛ آیا ترافیک شهر پایان می یابد؟
روستا‌های معمولان؛ میراث سیل و غفلت زیرساختی
جولان سگ‌های ولگرد در خیابان‌های خرم آباد؛ بحران بهداشتی یا بازتابی از مدیریت شهری؟
نمایی از پاییزِ رؤیایی لرستان + فیلم
آماده‌باش کامل در لرستان برای مقابله با تب برفکی؛ هیچ موردی از بیماری گزارش نشده است
بیش از ۲۲۰ کارگاه فنی و حرفه‌ای در خدمت اشتغال جوانان
بازنگری طرح هادی ۹۴۱ روستا به ایستگاه پایانی رسید
آغاز فصل تازه سفرهای معنوی در لرستان؛ اعزام ۲۳ هزار نفر به اردوهای راهیان نور
نظارت بر بازار لرستان؛ ۹ هزار بازرسی و تشکیل دو هزار پرونده تعزیراتی در نیمه نخست سال
پاپی‌خالدار علیا در آستانه تغییر هویت؛ نماینده خرم‌آباد خواستار تعیین تکلیف منطقه شد
با اجرای طرح تفصیلی، مشکلات حومه خرم‌آباد سامان می‌گیرد
اجرای ۲۰ پروژه آموزشی در لرستان با اعتبار ۷۷۰ میلیارد ریال
از ۹ ساختگاه خورشیدی تا ۷۳۲ نیروگاه خانگی؛ مسیر استان به سمت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر
لرستان در مسیر صنعتی‌شدن؛ بروجرد قلب تپنده توسعه اقتصادی استان