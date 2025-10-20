باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-صادق ناصری، رئیس اتاق اصناف استان لرستان، با اشاره به گستردگی فعالیتهای نظارتی این نهاد گفت:در ششماهه نخست امسال نزدیک به ۹ هزار بازرسی در سطح استان انجام شده است.
او افزود: از این تعداد، دو هزار و ۱۰۰ پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان لرستان ارسال شده است.
ناصری با بیان اینکه نظارتهای دورهای و موضوعی در قالب گشتهای مشترک انجام میشود، تصریح کرد:هدف اصلی این بازرسیها نه فقط برخورد با متخلفان، بلکه ایجاد نظم و اعتماد میان اصناف و مردم است. رعایت قیمت مصوب، درج برچسب کالا و برخورد مناسب با مشتری از جمله شاخصهایی است که در این بازرسیها مورد توجه قرار میگیرد.
رسیدگی به ۱۶۰۰ شکایت مردمی
رئیس اتاق اصناف لرستان همچنین به بخش شکایات مردمی اشاره کرد و گفت:در بحث شکایات از واحدهای صنفی، هزار و ۶۰۰ مورد شکایت کارشناسی شده توسط اتحادیههای مرکز استان بررسی و رسیدگی شده است.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در گزارش تخلفات نقش مهمی در کنترل بازار دارد و ما از طریق سامانههای ارتباطی و تلفنهای پاسخگویی، آماده دریافت گزارشهای مردمی هستیم.