باشگاه خبرنگاران جوان - سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار میشود و مسابقات والیبال ساحلی از امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) یعنی دو روز زودتر از مراسم افتتاحیه رسمی آغاز شد و تا ۴ آبان پیگیری میشود.
در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازیها ۱۲ تیم حضور دارند که تیم ایران با تیمهای چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان در گروه نخست همگروه است.
ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملیپوشان والیبال ساحلی ایران که ظهر امروز در نخستین دیدار خود موفق به شکست مالزی شدند، از ساعت ۱۹:۳۰ در دومین مسابقه خود به مصاف عربستان سعودی رفتند و دو بر صفر این تیم را شکست دادند.
ملی پوشان جوان والیبال ساحلی ایران با امتیازهای ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۱ به پیروزی رسیدند تا دومین برد متوالی را برای خود ثبت کنند.
تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه فردا (سهشنبه ۲۹ مهر) در سومین مسابقه خود به مصاف چین میرود.