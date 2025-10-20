استان لرستان امسال شاهد اعزام گسترده دانش‌آموزان و فرهنگیان به مناطق عملیاتی جنوب کشور است. بیش از ۲۳ هزار نفر در قالب کاروان‌های راهیان نور عازم یادمان‌های دفاع مقدس خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- اردوهای راهیان نور طی سال‌های اخیر به یکی از جریان‌های فرهنگی و تربیتی اثرگذار در کشور تبدیل شده‌اند؛ سفری معنوی که نسل امروز را با ارزش‌های ایثار، مقاومت و هویت ملی پیوند می‌دهد.

در لرستان، استانی که فرزندانش در دوران دفاع مقدس نقش پررنگی در جبهه‌ها ایفا کردند، شور و اشتیاق برای حضور در این سفرهای معنوی همچنان زنده است. برنامه امسال نشان از عزم جدی نهادهای فرهنگی و اجرایی برای گسترش این حرکت دارد.

اعزام ۲۳ هزار نفر به راهیان نور

سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت:امسال ۲۳ هزار دانش‌آموز و فرهنگی از استان لرستان به اردوهای راهیان نور اعزام خواهند شد.

وی افزود: این اعزام‌ها در قالب کاروان‌های منظم و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می‌شود.

پورعلی با اشاره به اهداف فرهنگی این اردوها اظهار کرد:اردوهای راهیان نور فرصت مغتنمی برای آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار، مقاومت و تاریخ دفاع مقدس است. این برنامه‌ها ضمن تقویت روحیه ملی، زمینه‌ساز انسجام اجتماعی و فرهنگی میان نسل‌ها می‌شود.

معاون استاندار لرستان از اجرای طرح دیگری در کنار اردوهای راهیان نور خبر داد و گفت:امسال ۱۱۳ هزار لرستانی نیز در قالب کاروان‌های راهیان پیشرفت از مراکز علمی و صنعتی کشور بازدید خواهند کرد.

وی افزود: این بازدیدها با هدف آشنایی اقشار مختلف جامعه با دستاوردهای علمی، فناوری و تولیدی کشور انجام می‌شود تا جوانان از نزدیک با ثمرات تلاش و خودباوری ملی آشنا شوند.

 آغاز اعزام از الیگودرز

پورعلی در پایان گفت:در روزهای آینده، اولین اعزام کاروان‌های راهیان نور از شهرستان الیگودرز آغاز می‌شود و تلاش داریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و سپاه، اعزام‌ها به بهترین شکل برگزار و پشتیبانی لازم برای کاروان‌ها فراهم شود.

 

