ورزشکاران ایرانی در روز سه‌شنبه در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ در رشته‌های والیبال، والیبال ساحلی، هندبال و کبدی به مصاف حریفان خود می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ورزشکاران کشورمان حاضر در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ روز سه‌شنبه در چهار رشته با حریفان به رقابت می‌پردازند.

تیم ملی والیبال ساحلی پسران ایران فردا ساعت ۱۷ به مصاف تیم والیبال ساحلی چین خواهند رفت. 

 دختران ملی پوش جوان هندبال کشورمان روز سه شنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۰ با جوانان ملی پوش ازبکستان رو‌به‌رو می‌شوند. همچنین تیم هندبال پسران ایران از ساعت ۱۶ به مصاف تیم چین خواهند رفت.

در رشته کبدی هم ملی پوشان دختر کشورمان از ساعت ۱۱:۱۵ با تایلند دیدار خواهند کرد و تیم پسران کبدی از ساعت ۱۱ مقابل تیم بحرین میزبان این رقابت‌ها به میدان می‌رود.

تیم ملی والیبال پسران ایران فردا از ساعت ۱۴ با تیم ملی والیبال جوانان قطر دیدار خواهد کرد.

کاروان جوانان کشورمان تحت نام سفیران امید تا این لحظه از مسابقات با کسب ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز در رده چهارم جدول رده‌بندی مدالی بازی‌های آسیایی بحرین قرار دارند.

